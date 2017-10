Diumenge radiant abans d'uns quants dies de fresca

L'assentament de l'aire fred a les zones baixes ha afavorit el desplomament del termòmetre al llarg de la nit. Avui ens hem llevat amb temperatures de mitjana entre tres i cinc graus més baixes que ahir, i algunes valls del Pirineu i el Prepirineu s'han despertat amb els camps coberts de gebre. D'entre les mínimes més baixes cal ressaltar –3 ºC a Das, –2 ºC a Martinet de Cerdanya, –1 ºC a Prades i al Pont de Suert, 0 ºC a Guardiola de Berguedà i 2 ºC a Puigcerdà i a la Pobla de Segur.

Avui gaudirem d'una jornada radiant. Els bancs de boira puntuals de l'interior i del Prepirineu es fondran amb celeritat i donaran pas a una jornada molt estable, gairebé sense nuvolositat. Al llarg del dia la tramuntana i el vent de mestral continuaran bufant moderats, i també el vent del nord als cims del Pirineu. Al vespre el vent tendirà a guanyar empenta transitòriament.

Jornada variable a les Illes, sobretot a les Pitiüses, on no es descarta algun ruixat. Avui també serà un dia força canviant al sud del País Valencià.

La temperatura experimentarà pocs canvis al conjunt del territori i al migdia se situarà a l'entorn, o lleugerament per sobre, els 20 ºC a la majoria de comarques.

La setmana començarà amb l'arribada d'una cua de front que obrirà les portes a un nou descens de la temperatura. Els núvols es faran força presents al nord del Pirineu, on podrà nevar feblement a l'entorn dels 2.000 metres. A la tarda també es preveu que es puguin escapar xàfecs dispersos, o algun plugim, en sectors del nord-est de Catalunya i de la costa central. Els ruixats també podrien fer acte de presència demà a la tarda cap a les Illes.

540x306 Precipitació prevista per dilluns 30 / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dilluns 30 / GFS (ARA.CAT)

Dimarts notarem un ambient clarament de tardor. La fresca serà notable de bon matí i al migdia les màximes se situaran entre els 15 i 20 ºC a la majoria de poblacions. Els núvols faran el ronso al litoral i el prelitoral català, i es preveuen encara xàfecs irregulars entre les Illes i el País Valencià.

La jaqueta serà imprescindible enguany per la castanyada i en algunes valls del Pirineu i el Prepirineu hi arribarà a glaçar de matinada. Tots Sants serà un dia tranquil, una mica més suau al migdia, i protagonitzat per alguns núvols.

540x306 Diferència entre les màximes de diumenge i dimarts / GFS (ARA.CAT) Diferència entre les màximes de diumenge i dimarts / GFS (ARA.CAT)

540x306 Temperatures mínimes previstes per la castanyada / GFS (ARA.CAT) Temperatures mínimes previstes per la castanyada / GFS (ARA.CAT)

La segona meitat de la setmana, i fins al cap de setmana, continuarà marcada per la presència de l'anticicló i el contrast tèrmic entre el dia i la nit. El temps es podria inestabilitzar força d'aquí a una setmana.