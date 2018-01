Diumenge rúfol i amb moltes estones de paraigua

Els xàfecs s'han anat succeint al llarg de la nit a diverses comarques i han anat acompanyats, novament, d'aparat elèctric. La llampegadissa ha estat notable en alguns sectors del territori, un fet poc habitual al bell mig de l'hivern, però ni de bon tros insòlit. Els vent de xaloc, impulsat per la pertorbació mediterrània, centrada avui entre les Illes i el sud de Catalunya, ha aportat també pols del desert del Sàhara en suspensió.

Bona part de la precipitació de les darrers hores ha caigut en forma de fang. En alguns sectors també ha anat acompanyada de calamarsa o de pedra. A Terrades (Alt Empordà) un esclafit associat a la tempesta hi ha causat desperfectes notables.

Pluja fins a mitja tarda

La pluja continuarà descarregant al llarg del matí a bona part del país. Les comarques més afectades seran sobretot les del nord-est, el Pirineu i el Prepirineu, el litoral i el prelitoral central, i també diverses àrees de la Catalunya Central i l'interior, així com del nord de Pla de Lleida. També s'escaparan xàfecs a Mallorca i Menorca.

Les clarianes seran protagonistes al País Valencià, però també cap a l'Ebre i l'extrem sud del país, i tendiran a anar progressant, gradualment, cap al nord de Catalunya a partir del migdia i a la tarda, coincidint amb la retirada de la franja de precipitació.

Al Rosselló, en sectors del Pirineu Oriental i de la Costa Brava s'espera que hi precipiti fins ben avançada la tarda o el vespre.

La cota de neu es mantindrà relativament elevada encara a primeres hores d'aquest diumenge, a l'entorn dels 1600 o 1700 m al Pirineu, però tendirà a anar davallant progressivament i s'emplaçarà a l'entorn dels 1200 metres a partir del migdia. A la tarda no es descarta alguna sorpresa en forma de desplomament local de la cota cap als 1000 m al Pirineu i Prepirineu.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté per avui actius diversos avisos de perill a causa del vent, la mala mar i la intensitat de les precipitacions.. Protecció Civil també manté la prealerta dels plans Inuncat i Procicat a causa de la pluja i el fort onatge.

⚠ #ProteccioCivil Prealerta #INUNCAT Precipitacions fortes a Tossa d'Alp (Cerdanya) 29,9 l/m2 ; Ull de Ter (Ripollès) 27,1 l/m2. i Port del Compte (Solsonès) 25,8 l/m2 en 30 min. — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 6 de gener de 2018

Dilluns insegur i setmana hivernal

La pertorbació mediterrània es mantindrà encara al nostre entorn de cara a dilluns, així com la presència d'aire fred en altura. El primer dia de la setmana vindrà marcat per la variabilitat i per l'ambient més hivernal. El dia es llevarà amb clarianes, però tot fa pensar que els xàfecs tornaran a estendre's a partir del migdia pel Pirineu i nombrosos sectors de la meitat est del país. La cota de neu voltarà els 1200 m a Catalunya.

Dilluns passat per aigua també a les Illes, amb ruixats des de primeres hores del dia.

Els xàfecs marxaran dimarts de bon matí del nord-est i donaran pas a una jornada canviant, però força més tranquil·la. De cara a dimecres, el pas d'una nova pertorbació podrà tornar a afavorir els ruixats dispersos i obrirà les portes a vent moderat de mestral.

El vent podria guanyar protagonisme durant la segona meitat de la setmana, marcada encara pel pas d'alguns fronts pel Pirineu i per l'ambient hivernal.