Diumenge serà el dia més inestable del pont

Aquest matí la refrescada s'ha fet notar en moltes comarques: el dia ha començat amb un parell de graus menys que ahir. El final de l'estiu es va fent evident, però malgrat la tongada de tempestes dels últims dies, no serà un final ràpid. El cap de setmana començarà amb temperatures una mica més fresques que els últims dies, però la setmana que ve tornarà a fer força calor. Entre dimarts i dimecres els 30 ºC se superaran amb facilitat a Ponent i en algunes comarques del prelitoral, i a deu dies vista res fa pensar en una desinflada clara de la calor.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de l'Onze de Setembre Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de l'Onze de Setembre

Avui encara hi haurà ruixats i tronades en algunes comarques, però en general els xàfecs seran menys abundants i menys protagonistes que ahir. On és més probable que hi torni a haver algun ruixat fort és en àmbits com la Selva, la Garrotxa, Osona, el Gironès i el Ripollès, i també fins i tot al Vallès i al Maresme. No és descartable algun xàfec curt també als voltants de Barcelona. Algunes tempestes podrien ser encara fortes i acumular fins a 20 o 30 litres per metre quadrat en poca estona, sobretot al Pirineu Oriental i a la serralada Transversal.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

Demà el dia començarà amb molt de sol, però a la tarda arribarà una massa de núvols pel sud que taparà el cel en molts indrets. En general no plourà, però a la Terres de l'Ebre i en molts punts del País Valencià sí que és probable que calgui obrir el paraigua a la tarda i a la nit. També és probable que descarreguin xàfecs sobtats al Pirineu Occidental.

Diumenge serà el dia amb més inestabilitat del pont. En general hi haurà més núvols que sol, i les tempestes irregulars podrien afectar altre cop moltes comarques. Al Pirineu, a Ponent i a les Terres de l'Ebre és on seran més probables aquests xàfecs i tempestes. Entre diumenge i dilluns podria haver-hi pluges molt abundants al sud del País Valencià i tempestes fortes també a les Pitiüses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

A partir de dilluns al matí s'entreveu una millora més clara del temps que durarà fins dimecres. Tot fa pensar que el sol predominarà durant l'Onze de Setembre. No entrarem, però, en una fase de temps anticiclònic. L'escenari més probable a llarg termini és que a partir de dijous la inestabilitat torni a augmentar i reapareguin els ruixats i tempestes irregulars. No s'estronquen les pluges.