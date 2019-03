Diumenge amb temperatures d'abril

Aquesta matinada hi ha tornat a haver inversió tèrmica: ha fet més fred a les valls i fondalades que no pas a les zones elevades. A Das (1097 m) la temperatura mínima ha estat de -4 ºC, mentre que a Malniu (2230 m) ha estat de 2 ºC. El mateix ha passat en altres punts del país, com per exemple a Tremp (0 ºC a 473 m) i al Montsec d'Ares (6 ºC a 1572 m), o a Vinebre (1 ºC a 53 m) i a Ascó (5 ºC a 257 m).

Encara ens trobem dins del radi d'acció de l'anticicló, tot i que de mica en mica s'anirà allunyant de casa nostra. Per tant, ens espera un diumenge molt tranquil. L'ambient assolellat serà el protagonista de la jornada, malgrat que amb el pas de les hores aniran arribant bandes de núvols alts i prims per l'oest.

El vent de garbí es reforçarà durant les hores centrals del dia. Es farà notar sobretot al sud de la Costa Brava, al nord del litoral central i als cims de la Serralada Transversal i del Montseny.

El fet més destacable de la jornada serà, sense cap mena de dubte, el nou ascens de la temperatura. Molts termòmetres marcaran valors de 20 a 25 ºC al prelitoral, al pla de Lleida, al pla de Bages, a la conca de Tremp, a les Terres de l'Ebre i en alguns punts del litoral. A la resta, la màxima oscil·larà entre els 15 i els 20 ºC. Uns valors més propis del mes d'abril.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARA méteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARA méteo

Demà el cel estarà mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjans durant bona part del dia. A partir de la tarda es faran més gruixuts a la Vall d'Aran i fins i tot podrien deixar quatre gotes o flocs de neu per damunt dels 1.300 metres.

La temperatura serà més baixa a la major part del territori, sobretot al Pirineu. Ara bé, com que bufarà vent de ponent amb cops de 40 a 60 km/h, al litoral central i sud l'ambient serà encara més suau. En aquests punts s'arribarà dels 20 a 23 ºC de màxima, mentre que al Pirineu la temperatura màxima quedarà entre 12 i 17 ºC i a la resta del país entre 15 i 20 ºC.

Dimarts serà una jornada variable i amb una temperatura més baixa, especialment al litoral. El canvi de temps més destacable de la setmana arribarà a partir de dimecres al migdia. Un front portarà algunes precipitacions a les comarques de Lleida, i de manera més dispersa en altres contrades. La neu reapareixerà al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Dijous baixarà la temperatura arreu, encara quedaran núvols i la possibilitat d'algun ruixat al Pirineu i al nord-est.