Diumenge amb termòmetres en ascens i canvis a començaments de setmana

El pas d'una línia frontal poc activa va deixar ahir dissabte alguns plugims minsos a les Terres de l'Ebre i al Pirineu més occidental, amb quantitats inapreciables o, en tot cas, un parell o tres de dècimes. Amb la presència dels núvols l'ambient no ha estat tan fred aquesta matinada passada i les temperatures s'han mantingut més elevades, amb mínimes que no han baixat gaire respecte a dies anteriors. De fet, avui no s'han registrat glaçades i els valors mínims s'han mantingut per damunt dels 8 ºC o 9ºC a molts punts de l'interior. A la costa s'han mogut entre 12 ºC i 14 ºC. Destaquem, per exemple, alguns valors:

Puigcerdà: 1 ºC

El Pont de Suert: 2 ºC

Castellar de n'Hug: 2ºC

La Seu d'Urgell: 3ºC

Prades: 4ºC

Girona: 9 ºC

Lleida: 9 ºC

Tarragona: 12 ºC

Barcelona: 14 ºC

651x366 Diferència de temperatura màxima prevista entre ahir i avui diumenge Diferència de temperatura màxima prevista entre ahir i avui diumenge

Al llarg del matí s'imposarà l'ambient assolellat o poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, amb restes de boires a Ponent i Terres de l'Ebre i alguns estrats baixos i boirines a la plana de l'Empordà o a la vall del Segre que amb el pas de les hores s'aniran esvaint. Augmentarà la nuvolositat a la tarda amb vent de garbí a la costa i cap al tard el pas d'una nova línia frontal molt poc activa podrà deixar alguns plugims febles al Pirineu de Lleida, amb una cota de neu per damunt dels 2500 m. Durant les hores centrals d'aquest diumenge les temperatures pujaran respecte a les d'ahir i se situaran entre 23ºC o 24ºC al litoral i prelitoral i entre 16 ºC i 21 ºC a la resta del país. Al Pirineu, Prepirineu i a l'altiplà Central es mouran entre 14 ºC i 19 ºC.

Per a dilluns s'esperen canvis, amb les restes d'un sistema frontal poc actiu que mantindrà el cel bastant cobert al nord-est i al litoral nord o central, on s'esperen xàfecs dispersos, així com alguns plugims febles al Pirineu occidental fins a mig matí i alguna nevada feble que caurà per damunt dels 2400 m i fins als 2000 m al vessant nord. A la resta del país es mantindrà el cel serè o amb alguns núvols prims, amb bona visibilitat i sense boira a Ponent o les Terres de l'Ebre. Entrarà tramuntana, amb alguna ratxa moderada al nord del cap de Creus i mar més alterada i també una mica de mestral a l'Ebre. L'ambient serà més fresc, sobretot a la façana costanera i a cotes elevades del Pirineu. Dimarts i dimecres tornarem a l'estabilitat, amb temperatures més baixes i alguna boira a l'interior.