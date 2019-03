Diumenge tornarà a ploure

Matí de glaçades en força comarques interiors, del Pirineu i fins i tot en algunes zones enclotades prelitorals. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

Das, -7º

La Tosa d'Alp, -6º

Prades, -4º

El Pont de Suert,-4º

Guardiola de Berguedà, -3º

Olot, -1º

Girona, -1º

Solsona, -1º

Vic, -1º

Les Borges Blanques, 0º

Lleida, 1º

Sabadell (Parc Agrari), 2º

Tarragona, 6º

Barcelona, 7º

Avui farà sol i al migdia l'ambient serà similar al dels últims dies, moltes màximes se situaran entre els 15 i els 17 graus, ambient agradable però que a l'ombra encara obligarà a fer servir jaquetes. Aquestes són les temperatures que ens acompanyaran fins l'inici de la setmana que ve. Primavera continguda amb possibilitat que les pròximes nits torni a glaçar en els indrets on ja ho ha fet aquesta matinada.

Diumenge canviarà el temps. És probable que sigui un dia amb molts més núvols que els últims, però els models meteorològics no es posen d'acord en si plourà en força comarques o no. L'escenari més probable és el d'un dia tapat, amb alguns plugims que vagin apareixent a partir de mig matí en moltes comarques. En general serien pluges minses, i només en alguns punts de les Terres de l'Ebre i al País Valencià és probable que hi plogui amb més ganes. És més probable que plogui a la tarda que durant el matí.

A més curt termini el temps seguirà sent tranquil, demà augmentaran els núvols al Pirineu i Prepirineu però en general seguirà fent sol. Dissabte els núvols també seran escassos en general.

El temps insegur s'allargarà fins dilluns, però aquesta borrasca no iniciarà per ara una tendència plujosa. La setmana que ve tindrà molts dies amb més sol que núvols. La possibilitat que hi hagi un retorn al fred d'hivern s'ha anat desfent en les últimes actualitzacions dels mapes del temps, la setmana que ve no es dispararà la calor, però en general la temperatura serà una mica més alta que els últims dies.