Divendres més enterbolit però gairebé sense pluja

Encetem aquest divendres amb un cel bastant tapat. Aquest matí el pas d'un front farà que els núvols siguin abundants, però gairebé no plourà enlloc. A la tarda el cel s'anirà obrint, el dia acabarà amb molt de sol en general. Només a Menorca les pluges avui hi estan sent protagonistes, i ho seran durant tot el dia. Fins a les 9 del matí ja han descarregat 49 l/m2 Es Mercadal, 28 a Sant Lluís i 27 a l'aeroport de Maó.

Avui l'ambient no serà gaire diferent al dels últims dies, al llarg del cap de setmana la temperatura pujarà una mica, sobretot diumenge, dia en què algunes màximes fregaran fins i tot els 20º a prop de la costa. El primer tram del mes de novembre estarà marcat per aquest ambient més normal de tardor, sense fred intens, però també sense estiuets.

540x306 Cops de vent previstos per a avui a la tarda Cops de vent previstos per a avui a la tarda

Un dels elements a tenir en compte entre aquesta tarda i demà serà la tramuntana, que bufarà amb cops de més de 50 km/h en molts punts de la Costa Brava, a Menorca i al nord de Mallorca. En general el cap de setmana farà sol, però a les comarques de Girona i a les Balears hi continuaran apareixent alguns intervals de núvols que gairebé no deixaran ruixats.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Estem pendents d'una altra tongada de pluges que podria arribar entre dilluns a la tarda i dimarts al matí. És probable que faci ploure en general i que pugui deixar pluges abundants altre cop en algunes comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on la nevada podria tornar a ser-hi molt abundant per sobre dels 2.000 metres. Més moviment. Caldrà seguir-ho.