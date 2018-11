Divendres amb xàfecs més aïllats a l'espera d'un altre temporal

S'han obert moltes clarianes, però aquest divendres ha començat encara amb ruixats entre el Baix Empordà i la Selva. Xàfecs cada cop més aïllats, però que encara es podrien repetir de forma puntual aquest divendres. Al matí el risc de xàfecs serà més alt a prop de la costa, i a la tarda en punts més pròxims al Pirineu. Tot i aquesta idea de dia encara insegur, en conjunt avui hi haurà més sol que núvols.

El cap de setmana començarà amb moltes estones de sol, però un nou temporal arribarà a partir de dissabte al vespre. En aquest cas les pluges fortes afectaran sobretot les comarques de Girona i la Catalunya del Nord, on entre dissabte al vespre i diumenge s'hi podrien acumular altre cop més de 50 l/m2, o fins i tot més de 100 l/m2 en algun cas. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i seran intenses en molts moments. La borrasca deixarà una nevada important al Pirineu Oriental, amb gruixos que al Ripollès podrien arribar a superar el mig metre de neu nova. La cota es mourà en general entre els 1.500 i els 2.000 metres, no nevarà a cotes especialment baixes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Les precipitacions no afectaran de la mateixa manera la resta de comarques, però diumenge hi haurà estones de pluja i de neu també a la resta del Pirineu i en moltes comarques de la costa, del prelitoral i de la Catalunya Central. Amb el pas de les hores les precipitacions més abundants s'aniran concentrant cada cop més al sud de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre. Dilluns serà un nou dia d'aiguats al País Valencià, a les Terres de l'Ebre també és probable que encara hi plogui amb ganes.

540x306 Cota de neu aproximada prevista per a dissabte a la nit Cota de neu aproximada prevista per a dissabte a la nit

El temporal anirà acompanyat de vent de mar que aixecarà onades que poden superar els 3 metres, sobretot a la Costa Brava, tot i que la mala mar es farà present a tot el litoral. El vent augmentarà la sensació de fred, però a part d'això la temperatura baixarà notablement aquest cap de setmana. Diumenge la jaqueta farà molta més falta que els últims dies, al migdia el termòmetre marcarà entre 4 i 7 graus menys que avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La setmana que ve una entrada d'aire marcarà el temps a bona part d'Europa i portarà condicions d'hivern avançat a bona part del continent. A Catalunya això també es notarà en menor mesura al centre de la setmana. Entre dimecres i dijous és probable que la temperatura sigui encara més baixa que el cap de setmana.