Dos pics de calor extrema en una mateixa setmana

La matinada ha estat una mica menys xafogosa a la façana litoral però a les comarques interiors els termòmetres ja no han baixat tant com ahir i al migdia, en conjunt, notarem un parell de graus més que ahir. Calor d'estiu que vindrà acompanyada d'un cel pràcticament ras, amb només alguns núvols baixos en trams de la costa Daurada i quatre nuvolades inofensives de tarda a l'extrem nord del país.

L'ascens tèrmic que ja intuirem avui es farà del tot clar demà dilluns, amb temperatures màximes que superaran els 35 graus amb facilitat a les comarques del nord-est i a la Catalunya central i que rondaran els 40 graus -per primer cop aquest estiu- al pla de Lleida i a la vall de l'Ebre. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor que afecta les comarques del Segrià, la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Anoia, el Bages, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. A la façana litoral el mercuri no s'enfilarà gaire més que aquests últims dies però la xafogor serà especialment acusada.

Dimarts es mantindrà l'ambient de plena canícula i a mitjans de setmana tindrem una petita treva que farà recular els termòmetres un parell o tres de graus. Aquest respir no s'allargarà més de 36 o 48 hores i ara mateix tot apunta que el pic de calor que ens arribarà divendres serà tant o més intens que el que patirem demà dilluns.

La setmana més càlida des de l'inici de l'estiu vindrà acompanyada, en general, de moltes hores de sol. Dilluns a la nit ens creuarà una petita pertorbació que farà augmentar els núvols per Ponent de cara al vespre i que ens deixarà un matí de dimarts amb un cel una mica més variable. En tot cas, tot fa pensar que prop de mar no s'haurà d'obrir el paraigua abans de sis o set dies i que, en canvi, a partir de dimecres i fins diumenge seran probables els ruixats de tarda al terç nord del país.