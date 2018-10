Encara més pluges i nevades abans d'acabar el mes d'octubre

Avui tornarà a ser un dia molt hivernal i amb temperatures similars a les d'ahir. Al matí encara poden caure algunes gotes a la Costa Brava, però en general el paraigua no farà falta. A la tarda el fort vent obrirà algunes clarianes a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El mestral bufarà amb ratxes molt fortes a les Terres de l'Ebre, on s'esperen cops de vent de més de 100 km/h. El Meteocat té actiu un avís de perill per vent a la majoria de comarques de Tarragona i en àmbits com el Penedès i el Garraf, però les comarques on el perill es considera més elevat són el Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

Demà el vent girarà totalment i passarà a bufar de garbí. Aquest dimarts començarà amb molt de sol en general, però a la tarda arribarà una nova borrasca molt activa que tornarà a fer ploure en general. Durant la tarda les precipitacions s'aniran estenent ràpidament d'oest a est, i els xàfecs duraran fins dimecres al migdia en alguns casos. Les pluges i nevades més abundants cauran al vessant sud del Pirineu: en àmbits com el Pallars i la Ribagorça s'hi podrien acumular fins a 100 l/m2 entre el migdia de demà i el de dimecres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre demà i dimecres Acumulacions de precipitació previstes entre demà i dimecres

Les pluges regaran totes les comarques i podrien anar acompanyades de tempesta en alguns casos, sobretot durant les primeres hores de dimecres. La cota de neu aquest cop no serà tan baixa, però per sobre dels 1.500 metres els gruixos podrien ser molt abundants al vessant sud del Pirineu i al Cadí, on és probable que en cotes altes s'hi acumuli fins a mig metre de neu en alguns casos. La borrasca anirà acompanyada de vent de garbí, un vent que bufarà amb cops de més de 50 km/h en moltes comarques. Les ratxes podrien ser fins i tot més fortes al sud de la Costa Brava.

L'entrada de vent provinent del sud allunyarà el fred més hivernal, però la pluja i el vent faran que fins dijous la sensació de fred continuï sent alta per a l'època. Durant el pont, però, la temperatura ja serà bastant més alta: tornaran les temperatures de més de 15º en general, i a prop de la costa algunes màximes fins i tot superaran els 20º. En general els dies del pont seran de més sol que no pas núvols, i només de cara a diumenge hi ha una mica d'incertesa sobre la possibilitat d'algunes noves precipitacions.