Aquesta serà la setmana de calor més dura de l'estiu fins ara

Aquest dilluns ha començat amb alguns petits bancs de boira a la Catalunya Central i en punts del prelitoral. Boires que, per exemple, vessaven del Vallès cap a Barcelona a primera hora del matí. Avui en general predominarà el sol, però a la tarda hi haurà nuvolades en punts de muntanya que fins i tot descarregaran ruixats puntuals. La d'avui no serà una tarda de tempestes extenses al Pirineu, però sobretot al voltant del Ripollès és força probable que s'hi escapi algun xàfec sobtat a partir del migdia.

La temperatura variarà poc respecte a ahir. Màximes per sobre dels 35º a l'interior i temperatures de sensació per sobre també d'aquest valor a prop de mar. La mala notícia és que els dies vinents els termòmetres encara pujaran més.

Aquesta setmana entrarem en la que serà sens dubte la fase de calor més dura d'aquest estiu fins ara. A partir de dimecres la temperatura encara pujarà una mica més, i la segona part de la setmana els termòmetres arribaran fins als 40º en algunes comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre. La temperatura de sensació també arribarà a aquest valor a la costa, i a diferència del que ha passat en altres moments d'aquest estiu, darrere d'aquest pic de calor no s'entreveu cap normalització de la temperatura. La calor forta serà persistent tota la segona part de la setmana, i no hi ha indicis de canvis ben bé fins al dia 9 o 10 d'agost.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

No hi haurà canvis en l'estat del cel. El sol predominarà durant bona part de la setmana, només amb la possibilitat de xàfecs puntuals de tarda en sectors del Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès. Alguns models de previsió fan pensar que dijous els ruixats de tarda podrien estendre's a comarques centrals i fins i tot a punts del prelitoral, però aquest escenari sembla poc probable.

Tampoc el vent serà gaire protagonista aquesta setmana: les marinades seran poc destacables en general, i per tant les banderes verdes predominaran a les platges.