Ja s'entreveu el final del temporal de vent i de mar

Al llarg de les últimes hores la pluja ha acabat arribant a la majoria de comarques. Des d'ahir al matí s'han arribat a acumular quantitats d'entre 10 i 30 l/m2 a les muntanyes del prelitoral, en molts punts de la depressió Central i al Pirineu i Prepirineu oriental. Destaquen, per exemple, els 38 l/m2 recollits a Gandesa, els 35 l/m2 de Prades, els 21 l/m2 de Blancafort o els 16 l/m2 de Cardona. Per sobre dels 1.400 a 1.600 metres d'altitud la precipitació ha estat en forma de neu. És per això que aquest matí el Pirineu i el Prepirineu s'han llevat emblanquinats.

S’espera un diumenge amb força núvols i alguns ruixats febles i intermitents en punts de les comarques de Lleida, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta hi poden caure quatre gotes, però en conjunt s’espera ben poca pluja. Durant el matí s’aniran obrint clarianes per la costa i aniran avançant cap a l’interior. La cota de neu pujarà fins als 2.000 metres.

On sí que caldrà fer servir el paraigua serà, de nou, al sud de les comarques de València i a les del nord d’Alacant. Avui es podrien acumular entre 30 i 60 l/m2 més en aquest sector.

El vent de gregal continuarà bufant amb força en bona part del litoral, i també en zones elevades del prelitoral i del Pirineu i el Prepirineu. Hi haurà cops superiors als 50 km/h que mantindran el temporal de mar, amb onades de 2 a 4 metres. Tant pel vent com per l'estat de la mar, es mantenen vigents dos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.

651x366 Cop de vent màxim previst per avui / Model GFS - ARAméteo Cop de vent màxim previst per avui / Model GFS - ARAméteo

Amb tot, la temperatura baixarà una mica, amb poca diferència entre la mínima i la màxima, tal com ha estat passant al llarg de les últimes jornades. A primera hora de la tarda la majoria de valors se situaran entre els 13 i els 18 ºC.

Demà la borrasca s’acostarà una mica més i això farà que hi hagi força núvols i algunes gotellades o ruixats febles i dispersos en qualsevol punt del país. Seran més probables fins a primera hora del matí a les comarques de l’oest i, a partir de la tarda, sobretot al nord-est.

El dia de Sant Jordi encara hi haurà nuvolades i alguns ruixats repartits de manera irregular pel territori, sobretot al matí a la meitat est i a la tarda en zones de muntanya. Això sí, el vent anirà clarament a la baixa i la temperatura es recuperarà.

651x366 Probabilitat de precipitació (més de 0,5 mm en 24 hores) prevista per Sant Jordi / Model GFS - ARAméteo Probabilitat de precipitació (més de 0,5 mm en 24 hores) prevista per Sant Jordi / Model GFS - ARAméteo

A partir de dimecres les clarianes guanyaran terreny, si bé encara no farà net del tot. Segons indiquen els diversos models, a finals de la setmana vinent l’anticicló ens podria tornar a abraçar de ple portant, de nou, el sol com a protagonista.