Fins a 15 graus menys que ahir: el termòmetre s'instal·la en una muntanya russa

El matí d'avui no ha estat dels més freds de les últimes setmanes, però la baixada de temperatura respecte d'ahir sí que ha estat espectacular. Si bé ahir el dia començava amb 15º a Girona, avui al punt de l'alba el termòmetre marcava -1º a la capital del Gironès. En moltes comarques la baixada ha estat d'entre 5 i 10 graus, fins i tot en punts de la costa. Al migdia el descens no serà tan exagerat, però també farà més fred que ahir.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui Diferència de temperatura prevista entre ahir al migdia i avui

Avui ens espera un dia mig ennuvolat, amb més clarianes com més al sud i a Ponent, i en canvi més núvols com més al nord-est. Durant el dia s'aniran escapant ruixats en diverses comarques de Girona, o fins i tot en àmbits com el Maresme o l'àrea metropolitana de Barcelona, però seran sempre precipitacions molt minses i de poca estona. També a Menorca s'escaparan encara algunes gotes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà al matí encara farà una mica més de fred que avui, però dijous la temperatura s'enfilarà 4 o 5 graus en molts casos, una diferència que arribarà a ser de 10 graus a les Terres de l'Ebre. Dijous molts termòmetres pujaran per sobre dels 15 graus, però tampoc ens instal·larem en aquest ambient, ja que divendres un altre canvi de temps obrirà novament la porta al fred. Dissabte i diumenge l'ambient serà similar al d'avui o al de demà.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui al migdia i dijous Diferència de temperatura prevista entre avui al migdia i dijous

Dijous i divendres tornaran les precipitacions al Pirineu, sobretot al nord de la serralada. En un principi la cota de neu serà molt alta, però divendres ja tornarà a baixar dels 1.000 metres. Divendres també hi haurà ruixats en diferents punts de l'est, sobretot a les comarques de Girona però també probablement en sectors de la costa central i del nord de les Balears. Divendres podria arribar a ploure amb certes ganes en àmbits com l'Empordà, la Selva i Menorca. Dissabte podrien quedar alguns ruixats aïllats a la costa, però en general el cap de setmana pinta amb més sol que núvols.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Avui el mestral es deixarà sentir moderat a les Terres de l'Ebre, i entre dijous i divendres el vent de ponent bufarà amb cops puntualment forts en moltes comarques del centre i del sud de Catalunya.