Fort vent i algunes nevades a l'espera d'un canvi de temps per Reis

Comencem l'any amb el vent novament com a protagonista de la previsió del temps. Aquesta nit ja ha bufat amb moltes ganes en alguns punts, i aquesta tarda i vespre tornarà a enfortir-se. D'entre els cops de vent més forts d'aquesta matinada destaquen:

Portbou, 122 km/h

L'Hospitalet de l'Infant, 116

Pantà de Siurana, 101

Port del Comte, 90

Espolla, 84

Valls, 80

Alforja, 75

El Meteocat té un avís de situació de perill per vent actiu avui que afecta la majoria de comarques. El perill es considera alt al Pirineu i Prepirineu i en moltes comarques de la costa i del Prelitoral. Aquesta tarda el vent serà aponentat, però de nit i matinada anirà girant cap a mestral. Demà el vent continuarà sent fort a les cotes altes del Pirineu, sobretot al sector occidental de la serralada.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Aquest dilluns, el pas d'un front farà augmentar els núvols prims a la tarda i tornarà a fer nevar al Pirineu durant la segona meitat del dia. En general les precipitacions seran poc abundants, però la cota de neu tornarà a ser bastant baixa. Aquesta tarda nevarà per sota dels 1.500 metres però segurament no per sota dels 1.000.

Qui tingui la tradició de fer el primer bany de l'any es trobarà el mar una mica més fred del que sol ser habitual per Cap d'Any. Segons l'última observació feta a Barcelona per Diego Lázaro fa tres dies, la temperatura del mar a un metre de fondària era de 13,3º, un grau per sota de la mitjana dels últims 10 anys.

A més a més, avui serà un dia més fred que ahir, tot i les clarianes. Al migdia la temperatura es quedarà entre 3 i 5 graus més curta que la de diumenge, i pocs termòmetres passaran dels 15 graus. Aquesta baixada serà només puntual, i en conjunt fins a Reis la temperatura continuarà sent molt alta per l'època, com ho ha estat el cap de setmana. Entre dimecres i divendres es repetiran les màximes de fins a 20 graus a la costa i al Prelitoral.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per avui Diferència entre la temperatura màxima d'ahir i la prevista per avui

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dimecres Diferència de temperatura prevista entre avui i dimecres

Amb l'arribada dels Reis, un canvi de temps ens tornarà a l'hivern. A partir de dissabte que ve la temperatura baixarà clarament, no hi haurà cap gran fredorada, però reapareixeran les glaçades i el fred normal per l'època.

És bastant probable que el canvi de temps vagi acompanyat de pluja i neu entre dissabte i diumenge. Per ara els mapes del temps fan pensar que per Reis la pluja podria caure de forma destacable gairebé arreu, especialment al centre del dia. El pas d'una borrasca activa podria deixar una nevada important al Pirineu occidental i pluges de més de 5 l/m2 a força comarques. Per ara hi ha poques opcions que la pluja arribi ja divendres, durant les cavalcades de Reis.