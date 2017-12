Cops de vent de més de 100 km/h a causa de la borrasca 'Bruno'

El temporal de vent que està provocant la borrasca 'Bruno' ha anat guanyant força durant el matí; són diversos els observatoris que han registrat ratxes de més de 100 km/h, en alguns dels quals aquest fet no és gaire habitual. Per exemple segons dades del Meteocat, a Vila-rodona el vent ha arribat als 101 km/h aquest matí, una ratxa de vent que no es produïa des del dia de Sant Esteve del 2013.

Els cops de vent més forts s'han registrat en general al Camp de Tarragona, sobretot en punts elevats, però també a les comarques de Barcelona i a Ponent el vent hi està bufant fort. D'entre les ratxes més fortes fins a les 14 h destaquem:

La Riba, 126 km/h

L'Albiol, 118

Aeroport de Reus, 115

L'Hospitalet de l'Infant, 114

La Selva del Camp, 114

Tarragona, 109

Valls, 108

Barcelona (l'Eixample), 103

Mas de Barberans, 98

Els Hostalets de Pierola, 97

El Vendrell, 96

Font-rubí, 96

Amposta, 94

Tortosa, 94

Constantí, 92

Lleida, 82

Barcelona (Sants), 82

Vilafranca del Penedès, 82

La ratxa de vent de més de 100 km/h registrada a Barcelona no és d'una estació oficial, però sí d'una estació de la xarxa Meteoclimatic, revisada pels impulsors d'aquesta xarxa d'estacions de particulars. En aquest recull hi ha dades del Meteocat, de l'Aemet i de la xarxa d'estacions Meteoclimatic.

El Meteocat té un avís per fort vent que afecta gairebé totes les comarques; fins avui a primera hora el perill alt només s'entreveia al Pirineu, però amb l'actualització d'aquest matí s'ha estès també per gairebé 30 comarques, moltes de les quals de la costa i del prelitoral. Protecció Civil té aplicat el pla Ventcat en fase d'alerta.

Amb el pas de les hores el vent anirà perdent força a les comarques centrals, però aquesta tarda bufarà encara més fort al Pirineu i Prepirineu, i continauarà bufant amb ratxes molts fortes a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.

540x306 Avís de perill per vent del Meteocat segons l'actualització d'aquest matí / METEOCAT Avís de perill per vent del Meteocat segons l'actualització d'aquest matí / METEOCAT

540x306 Cops de vent previstos pel matí d'avui Cops de vent previstos pel matí d'avui

El pas d'un front ha deixat pluges i nevades aquesta matinada, algunes de les quals si més no significatives. D'entre les precipitacions més abundants de les últimes hores destaquem:

Tremp, 9 l/m2

Solsona, 7

Vilanova de Meià, 6

Riudoms, 5

Les Borges Blanques, 5

Vinebre, 5

Lleida 4

Tàrrega, 4

Falset, 4

La Seu d'Urgell, 4

Tarragona, 3

Barcelona, 1

La neu ha aparegut a cotes baixes, i per exemple al Pont de Suert se n'hi han acumulat entre 5 i 8 centímetres, com testimonia la foto que ens ha fet arribar l'observador Jaume Alegre.

El front ja és història, però durant el dia continuaran apareixent nevades intermitents al vessant nord del Pirineu, tant a la Vall d'Aran com al nord del Pallars Sobirà i d'Andorra. En general, però, avui serà un dia amb ben pocs núvols.

Demà a primera hora el vent encara bufarà molt fort a les Terres de l'Ebre i als cims del Pirineu, però amb el pas de les hores anirà perdent protagonisme. Atents, però, si teniu previstes activitats a muntanya els dies vinents: divendres a partir del migdia tornarà a haver-hi cops forts de vent al Pirineu.

Aquest dijous a primera hora caldrà abrigar-se més que avui, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, on el dia començarà amb fins a 5 graus menys que avui. Acabarem l'any, però, amb temperatures altes per a l'època. Diumenge algunes màximes arribaran fins i tot als 20 ºC, i tot fa pensar que la nit de Cap d'Any no serà gaire freda.

540x306 Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i diumenge

Demà al vespre un altre front reactivarà les nevades al Pirineu, sobretot al nord de la serralada, i fins i tot deixarà algunes gotes a la serra de l'Albera. De cara a divendres esperem un altre front, que, de manera més minsa, tornarà a deixar volves de neu al Pirineu i fins i tot podria fer caure algunes gotes a Ponent i al sud de Catalunya. En general demà serà un dia amb molt de sol, però divendres i dissabte els núvols s'intercalaran amb les clarianes i arribaran a ser espessos en alguns moments.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per aquest dijous