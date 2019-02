La méteo en 1 minut: més núvols i migdies encara molt suaus

Aquest matí han reaparegut alguns núvols baixos i boires a Ponent i en punts de l'altiplà central. A les valls del Pirineu i en capitals de comarca com Girona i Olot el termòmetre ha tornat a baixar per sota de zero. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes més destacables d'aquest matí:

el Pont de Suert, -3 ºC

Puigcerdà, -2 ºC

Girona, -2 ºC

Vic, -2 ºC

Tremp, -2 ºC

Lleida, 0 ºC

Amposta, 5 ºC

Tarragona, 6 ºC

Terrassa, 7 ºC

Barcelona, 7 ºC

Avui tampoc farà gaire fred en general. Al migdia moltes màximes s'acostaran als 15 graus, i aquest valor s'arribarà a superar en alguns punts del prelitoral.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Un cop desfets els núvols baixos i boires, avui el dia serà assolellat, només al Pirineu occidental hi haurà alguns intervals de núvols prims. Demà el pas d'un front més actiu enterbolirà el cel en moltes comarques, però només deixarà algunes precipitacions minses al Pirineu occidental, amb una cota de neu que vorejarà els 2.000 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Divendres i sobretot dissabte continuaran apareixent intervals de núvols en moltes comarques, però el temps no canviarà clarament com a mínim fins diumenge a la tarda. Entre diumenge a última hora i dilluns un front més actiu reactivarà les nevades al Pirineu i podria provocar fins i tot alguns ruixats puntuals en comarques de Girona i Barcelona. És probable que aquest canvi de temps torni a fer baixar la cota de neu per sota dels 1.000 metres de cara a diumenge a la nit.

Pel que fa a la temperatura, la resta de la setmana s'entreveu tan suau com els últims dies. Al migdia la temperatura continuarà situant-se al voltant dels 15 graus, i de cara a diumenge algunes màximes podrien disparar-se fins als 20 graus. A primera hora la falta de vent farà que amb el pas dels dies el fred pugui augmentar, és a dir, s'eixamplarà la diferència entre la temperatura de sortir de casa i la del migdia. Atents als refredats.

Tot i que encara hi ha incertesa, és molt possible que la setmana que ve comenci amb un ambient molt més d'hivern, una baixada de la temperatura que podria ser de fins a 10 graus al Pirineu i d'entre 3 i 5 graus en general.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve

A llarg termini aquest canvi de temps de dilluns s'entreveu més una anècdota que no pas l'inici d'una nova tendència. En els pròxims deu dies aquests possibles ruixats i nevades de diumenge a la nit són els únics que s'entreveuen als mapes del temps, i tampoc hi ha gaires possibilitats que el fred de l'inici de la setmana que ve s'allargui gaire, o pugui desembocar en alguna fredorada més forta. Per ara hi ha poques possibilitats d'un febrer mogut i amb fuetades hivernals.