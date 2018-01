Fred més intens i més nevades al centre de la setmana

A Ponent i en alguns punts de la costa és on més ha baixat la temperatura respecte d'ahir. Aquest matí ha tornat a glaçar amb força en alguns punts del Pirineu i en diverses comarques interiors. D'entre les temperatures més baixes d'aquesta nit destaquem:

Puigcerdà, -6º

El Pont de Suert, -5º

Sort, -4º

Ascó, -3º

Lleida, -2º

Les Borges Blanques, -2º

Vielha, -2º

Constantí, -2º

Tarragona, 1º

Girona, 3º

Barcelona, 6º

Avui hi haurà més clarianes que ahir en general, però a la tarda començaran a entrar núvols prims per l'oest. Al migdia la temperatura no serà gaire diferent de la d'ahir, però avui bufarà vent moderat de garbí en alguns punts de la costa central i sobretot al sud de la Costa Brava.

Per demà i dijous esperem el pas de dos sistemes frontals que faran reactivar les nevades al Pirineu, sobretot al nord de la serralada. Demà les precipitacions seran febles i intermitents, però de nit aniran a més. Dijous nevarà sobretot al vessant nord de la serralada. La cota de neu començarà al voltant dels 1.300 metres, però acabarà baixant clarament per sota dels 1.000 de cara a dijous. Per tant serà sobretot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars on hi nevarà a cotes més baixes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

És possible que durant la matina o el matí de dijous s'arribin a escapar ruixats en altres comarques, sobretot a les de Girona i de Barcelona, però seran pluges minses en tot cas. Dijous al matí també plourà a Menorca, però divendres farà més sol en general. La incertesa continua marcant per ara el temps de cara al cap de setmana. És bastant probable que dissabte les nevades reapareguin al Pirineu Occidental amb una cota de neu més alta. Alguns models fan pensar també en una tongada de pluja en altres comarques, però aquest pronòstic encara és molt poc clar.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

La temperatura tocarà fons entre dijous i divendres, i proporcionalment el fred es notarà més al migdia que de nit o a primera hora. Entre dimecres a última hora i dijous el mestral tornarà a bufar amb ratxes de fins a 100 km/h a les Terres de l'Ebre, i el vent es deixarà sentir en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya i a les cotes altes del Pirineu.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a dijous Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a dijous