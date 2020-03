Fred i neu a cotes baixes en la que no serà encara l'última visita de l'hivern

Matí d'enfarinades en moltes comarques del Pirineu i fins i tot en sectors de la Catalunya Central. Els ruixats de neu han emblanquinat molts indrets del Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà, l'Alt Urgell, també d'Osona i el Moianès, fins i tot al Monestir de Montserrat s'hi han arribat a veure volves de neu aquest matí. A Puigcerdà la neu ha acumulat ja gairebé 10 centímetres de gruix.

Bon dia, les 7,00 Tª actual a Puigcerdà: -1.2ºC, han caigut fins el moment 8 cm de neu. pic.twitter.com/RN015XzIhj — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) March 25, 2020

A les 23h30 d’aquesta passada nit estava completament serè. Ens despertem a 📍Canillo (1790m) nevant ❄️a tot drap, acumulant uns 15cm de neu (-3 graus). Maleït #Covid_19 ens ha fotut les vacances de Pasqua als amants de la neu. A tothom, en definitiva.👊 pic.twitter.com/pQEn8v8Twx — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) March 25, 2020

Avui serà un dia de ruixats de neu intermitents al Pirineu i Prepirineu, i en menor mesura també s'escaparan algunes precipitacions a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Com més a l'est més clarianes hi haurà, en moltes comarques de Girona i de Barcelona al migdia el cel serà si més no variable. La baixada de temperatura ja és molt evident i també es notarà clarament aquest migdia. Avui molts termòmetres no passaran dels 10 graus.

El fred d'hivern s'allargarà 48 hores més. Demà la temperatura variarà poc, i no serà fins divendres al matí que el termòmetre tocarà fons. La nit de dijous a divendres serà la més perillosa pel que fa a possibles glaçades tardanes, depenent de com de ràpid es destapi el cel dijous a la tarda les glaçades afectaran més indrets o menys, però són probables a Ponent i en alguns punts del prelitoral.

Demà les precipitacions arribaran a més indrets, sobretot al matí. Ruixats que especialment afectaran les comarques de Girona i de la Catalunya Central, però també sectors del Pirineu, Prepirineu i de la costa i el prelitoral centrals. Caldrà seguir pendents de la cota de neu, perquè demà serà tan o més baixa que avui. En general se situarà entre els 600 i els 700 metres, però en alguns punts del nord-est podria arribar a baixar dels 500. S'entreveuen, per tant, emblanquinades també a la serra de l'Albera, o fins i tot a les Gavarres i en altres punts de la serralada litoral. Alguns dels ruixats aniran acompanyats de tempesta, calamarsa o calabruix, sobretot a les comarques de Girona i al Maresme.

651x366 Cota de neu prevista per demà al migdia Cota de neu prevista per demà al migdia

El cap de setmana el temps millorarà i pujarà la temperatura. Entre divendres i diumenge el sol predominarà més que els núvols i la temperatura tornarà a superar amb facilitat els 15 graus. No sembla que hagi de ser aquesta, però, l'última fuetada de l'hivern. La setmana que ve començarà amb noves pertorbacions actives que tornaran a fer ploure i nevar de forma extensa, sobretot entre dimarts i dimecres. Tornarà a entrar aire fred que probablement mantindrà la cota de neu en nivells baixos per a l'època. És molt possible que la setmana que ve també sigui clarament més freda del que tocaria per ser ja a principis del mes d'abril.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxim d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxim d'avui i la de dissabte