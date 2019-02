Fred, vent i algunes nevades marcaran el temps del cap de setmana

Divendres de ruixats irregulars que afectaran molt més les comarques de la meitat oest que no pas les de Girona o sectors de la costa i del prelitoral centrals. Entre ahir i avui fins a les 7 del matí aquestes són algunes de les pluges més destacables (en l/m2):

la Torre de Cabdella, 41

la Vall de Boí, 36

Sort, 30

el Pont de Suert, 21

Os de Balaguer, 9

Puigcerdà, 5

Lleida, 4

Solsona, 4

Amb el pas de les hores els ruixats seran cada cop més dispersos i intermitents, però també descarregaran amb més ganes quan apareguin. A la tarda no és descartable fins i tot alguna tempesta.

La cota de neu anirà baixant amb el pas de les hores. A última hora del dia ja nevarà fins a cotes baixes al Pirineu, i cal tenir en compte que demà al matí la nevada serà abundant al vessant nord de la serralada, en àmbits com la Vall d'Aran, el nord del Pallars i Andorra. Aquest dissabte al matí probablement també nevarà en molts sectors de la Ribagorça, de la Cerdanya i del nord del Ripollès.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Avui el dia ha començat sense fred. A prop de la costa a l'hora de sortir de casa hi havia temperatures de fins a 15 graus en algun cas, però cal tenir en compte que el cap de setmana l'ambient serà molt més hivernal que això. Entre demà i diumenge la temperatura baixarà de 4 a 7 graus en general, i la nit de diumenge a dilluns cal esperar glaçades en moltes comarques.

651x366 Cops de vent previstos per dissabte a la tarda i al vespre Cops de vent previstos per dissabte a la tarda i al vespre

Entre aquesta tarda i aquesta nit la pressió atmosfèrica arribarà a baixar per sota dels 990 hPa, un fet poc habitual que pot arribar a provocar que avui noteu més dolors articulars del normal, o que tingueu més mal de cap que de costum.

El vent també serà un ingredient a tenir en compte aquest cap de setmana. Avui bufarà d'entre ponent i garbí amb ratxes de 30 km/h o 40 km/h en moltes comarques de la costa i del prelitoral. Demà el vent serà especialment fort a les Terres de l'Ebre, i diumenge, en canvi, les ventades més fortes es deixaran sentir a l'Empordà. Entre dissabte a la tarda i diumenge al matí el vent també serà fort al Pirineu. El Meteocat té actiu un avís de situació de perill per les ventades de cara a demà que afecta moltes comarques del sud i de Ponent, les del Pirineu i l'Alt Empordà. També hi ha avisos actius per l'estat del mar i per la neu al Pirineu Occidental.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La setmana que ve començarà amb més calma. Tot i que la primera part de la setmana continuaran passant alguns sistemes frontals, en general deixarà de nevar al Pirineu i el sol predominarà. La setmana començarà amb moltes glaçades als matins, però els migdies seran cada cop més suaus.