Fred de novembre, alguns xàfecs i les primeres nevades a partir de diumenge

Els models meteorològics han començat a posar-se d'acord aquest divendres i apunten a un gir clar cap a la tardor a partir de diumenge. Una entrada d'aire fred farà que a l'inici de la setmana que ve el temperatura baixi entre 5 i 10 graus en general, i fins i tot més de 10 graus a les cotes altes del Pirineu. Passarem de migdies en què al sol es pot anar amb màniga curta a màximes per sota dels 20 ºC. De nit els núvols probablement frenaran el termòmetre i evitaran les primeres glaçades generals.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

El que és bastant segur és que a partir de diumenge a la tarda l'ambient serà el més fred que hàgim tingut fins ara aquesta tardor, i que les temperatures seran més de novembre que d'octubre. ¿Durarà gaire aquest fred prematur? Tot fa pensar que els dies més freds seran dilluns i dimarts, i que la segona part de la setmana les temperatures ja seran bastant més normals per a l'època, sobretot a partir de divendres.

El canvi de temps anirà acompanyat de precipitacions, que si bé no seran generals, sí que podrien ser destacables en algunes comarques, sobretot al nord-est. A partir de dissabte al vespre els ruixats començaran a fer-se presents al Pirineu, i la matinada de diumenge poc o molt podria ploure en molts punts del Pirineu, de la Catalunya Central i de la resta de comarques de Barcelona i de Girona. Alguns ruixats a la costa i en àmbits com la Garrotxa i el Ripollès podrien ser abundants i acumular més de 10 o 15 l/m2. Diumenge els xàfecs deixaran molt de banda les comarques de Ponent i en general la meitat sud de Catalunya.

Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

És molt possible que diumenge la pluja no sigui continuada i que bona part del dia sigui força ennuvolat a l'est sense que calgui obrir el paraigua. Les pluges tornaran a ser probables com més avanci la tarda, sobretot a les comarques de Girona i al voltant del Montseny. La cota de neu anirà baixant, i és probable que al vessant nord del Pirineu diumenge al vespre hi nevi per sota dels 2.000 metres, amb gruixos que a les cotes altes de la serralada podrien ser de més de 10 centímetres.

Cota de neu aproximada prevista per a la nit de diumenge a dilluns

Diumenge també entraran la tramuntana i el mestral. El vent serà especialment fort a les Terres de l'Ebre, on diumenge hi pot haver ratxes que superin puntualment els 100 km/h. La mestralada no tindrà continuïtat la setmana que ve.

Caldrà estar molt atents també al temps de l'inici de la setmana que ve. És possible que el vent giri de mar cap a terra i que entre dilluns i dimarts la pluja es pugui fer més continuada, sobretot a la costa i al prelitoral, en aquest cas també a les comarques del sud.