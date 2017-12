Glaçades fortes per encetar un pont amb pujades i baixades de temperatura

A mesura que avança la setmana, l'aire fred que va entrar el cap de setmana s'encaixona cada cop més a les fondalades interiors i del Pirineu. Aquesta nit ha glaçat més fort que ahir en molts casos, tot i que ahir ja havia glaçat més fort que dilluns. A les capes altes del Pirineu, la temperatura gairebé no ha baixat dels 0 ºC aquesta nit, però al fons de les valls les glaçades s'accentuen. Entre les més fortes d'avui destaquem aquestes:

Das, –11 ºC

El Pont de Suert, –9 ºC

Artesa de Segre, –9 ºC

Les Borges Blanques, –8 ºC

Sort, –8 ºC

Sant Pau de Segúries, –8 ºC

Lleida, –7 ºC

Mollerussa, –7 ºC

Tremp, –7 ºC

Guardiola de Berguedà, –7 ºC

Vic, –6 ºC

Cardona, –6 ºC

Olot, –5 ºC

Girona, –5 ºC

Manresa, –5 ºC

Vinebre, –5 ºC

Sant Sadurní d'Anoia, –4 ºC

Igualada, –3 ºC

Reus, 0 ºC

Tortosa, 1 ºC

Si bé no són temperatures rècord, sí que són temperatures que han estat molt poc habituals en els darrers hiverns. Per exemple, a Lleida, en els últims quatre hiverns només hi havia hagut un sol dia en què s'hagués baixat dels –5 ºC, l'any passat durant la setmana dels barbuts. Aquest desembre ja en són tres, els dies amb mínimes per sota dels –5 ºC.

Afortunadament les boires gairebé no s'han fet presents aquest matí, fet que permetrà que la temperatura pugi al migdia. Avui farà sol i al migdia la temperatura s'enfilarà fàcilment per sobre dels 10 ºC en molts casos. El contrast entre la temperatura del matí i la del migdia serà molt clar.

Demà les glaçades es repetiran i seran tan fortes com avui, però a partir de divendres l'entrada del vent de mestral remourà l'atmosfera i farà que les nits del cap de setmana ja no siguin tan fredes. En canvi, de dia la temperatura farà pujades i baixades els dies vinents: divendres a Ponent i al sud el termòmetre pujarà tres o quatre graus més que avui, dissabte farà bastant més fred que els últims migdies i diumenge la temperatura remuntarà.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres Diferència de temperatura prevista entre avui i divendres

Demà començaran a aparèixer alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques de la meitat oest. Divendres serà un dia mig ennuvolat, però només hi haurà algunes nevades a primera hora al Pirineu occidental. La cota de neu serà estranya i irregular aquest divendres, de manera que allà on l'aire fred es mantingui encaixonat nevarà fins al fons de les valls, però en general la cota de neu s'enfilarà fins a superar els 1.500 metres. Fora del Pirineu, divendres només hi haurà ruixats puntuals entre Barcelona i la Selva de cara al vespre.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte

Dissabte serà un dia amb molt més sol que núvols, i només a Mallorca s'hi escaparan ruixats irregulars. Diumenge es reactivaran les precipitacions al Pirineu, sobretot a partir de mig matí. En un primer moment pot nevar a cotes baixes al nord de la serralada, però la cota s'enfilarà per sobre dels 1.500 metres durant el dia. A la resta del territori, diumenge serà un dia enterbolit per núvols prims.

La tramuntana i el mestral es deixaran sentir en l'inici del cap de setmana, de manera que a l'Empordà i a l'Ebre hi bufaran amb ratxes fortes durant les últimes hores de divendres. Entre diumenge a la tarda i dilluns el vent podria tornar a ser fort, però en aquest cas de ponent.