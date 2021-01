Glaçades fortes a l'espera que la temperatura repunti a partir de demà

Matí de dimarts amb temperatures molt baixes. En algunes comarques centrals i de Ponent la temperatura ha reculat encara entre 3 i 5 graus més que ahir. Les glaçades han sigut extenses, però el vent i la boira han evitat que fossin encara més fortes. Tot i així, en alguns indrets s'han superat les temperatures de Reis, especialment a la Depressió Central. A l'escola agrària de Lleida la mínima avui ha baixat fins a -5,9 graus, unes dècimes més que el dia 6. A Tàrrega la mínima ha sigut de -7,1, a Mollerussa de -7,7 i a les Borges Blanques de -8,7. Totes tres són les temperatures més baixes des del gener del 2017.

D'entre la resta de temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Das, -15

El Pont de Suert, -10

Seròs, -9

Prades, -9

Viella, -9

Guardiola de Berguedà, -6

Solsona, -5

Falset, -5

Olot, -5

Girona, -4

Sabadell (Parc Agrari), -3

La Bisbal d'Empordà, -3

Horta de Sant Joan, -2

Tarragona, -1

Barcelona (Zoo), 1

Aquest migdia la temperatura encara serà molt baixa: seran poques les màximes que passaran dels 10 graus. Avui el sol predominarà, tot i que la boira marcarà el temps fins al migdia en algunes comarques de la Catalunya Central i al nord de la Depressió Central. A mesura que avanci la setmana la temperatura anirà pujant, sobretot al migdia. Demà al centre del dia hi haurà de 3 a 5 graus més que avui en moltes comarques centrals i de l'est. A primera hora les glaçades continuaran repetint-se, però amb el pas dels dies cada cop seran menys fortes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Ahir comentàvem la possibilitat que hi hagués una nova entrada d'aire fred de cara al cap de setmana. Les últimes actualitzacions dels models de previsió han rebaixat clarament aquesta possibilitat, i el més probable és que durant el tram central del mes de gener ens instal·lem en un ambient molt més normal d'hivern, sense temperatures tan exageradament baixes, ben bé uns 5 graus per sobre dels valors dels últims dies.

Aquesta tarda el vent de mestral guanyarà una mica de força. No bufarà amb ratxes fortes en cap moment de la setmana, però els pròxims dies s'entreveu molt insistent a les Terres de l'Ebre i en general en comarques del terç sud. El vent serà un aliat per fondre la neu i evitar que la boira s'estengui en aquestes comarques. A la Depressió Central i a la Catalunya Central, en canvi, la boira gebradora anirà a més a mesura que avanci la setmana.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Els pròxims dies seran de cel clar en general. L'únic canvi de temps destacable de la setmana arribarà entre divendres i dissabte, amb un augment dels núvols i la possibilitat d'algunes nevades al vessant nord del Pirineu. A la resta hi ha poques opcions que hi torni a ploure o nevar com a mínim fins dilluns que ve.