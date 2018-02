Glaçades rècord en un matí encara més fred que ahir

Les temperatures d'aquest matí són encara més baixes que ahir en general. Força termòmetres s'han enfonsat per sota dels -10º al Pirineu, i fins i tot a Barcelona els cotxes hi han aparegut gebrats en alguns barris. A Das, a la Cerdanya, la mínima s'ha quedat en -22,7º rècord absolut en 17 anys de dades, fins i tot per sota de la mínima de la nit de Nadal del 2001 de -22,6º. Aquell rècord va arribar 10 dies després d'una altra gran nevada. A Guardiola de Berguedà la temperatura avui s'ha enfonsat fins als -11,8º, una mínima sense precedents des de l'11 de març del 2010, també en aquest cas tres dies després d'una gran nevada. L'efecte congelador de la neu acumulada està provocant dies extremadament freds al Pirineu.

D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Das, -23º

Puigcerdà, -15º

El Pont de Suert, -12º

Guardiola de Berguedà, -12º

La Seu d'Urgell, -10º

Prades, -9º

Olot, -7º

Cardona, -7º

Sort, -7º

Mollerussa, -7º

Girona, -6º

Solsona, -6º

Les Borges Blanques, -6º

Vic, -6º

Lleida, -5º

Falset, -4º

Roses, -2º

Tarragona, -2º

Cunit, -1º

Amposta, 0º

Sabadell, 0º

Palamós, 0º

Tortosa, 0º

Barcelona (Zona Universitària), 1º

Tot i el fred molt intens, en alguns casos no es tracta ni de les mínimes d'aquesta temporada; a Lleida i Girona, per exemple, diverses temperatures del desembre superen encara les mínimes d'avui.

Aquesta tarda les temperatures seran una mica més altes que ahir, però el cap de setmana començarà amb molta sensació de fred a causa de l'entrada del vent de nord. Aquest matí el sol predominarà, però a la tarda augmentaran els intervals de núvols i reapareixeran les nevades al vessant nord del Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Demà seguirà nevant més dèbilment a la Vall d'Aran i al nord del Pallars, i diumenge un altre front reactivarà les precipitacions en aquests sectors. En general, però, aquest cap de setmana hi haurà moltes clarianes; diumenge serà un dia més enterbolit que demà, però encara que hi hagi més núvols la temperatura serà més agradable. L'entrada d'una massa d'aire més càlid farà que diumenge el termòmetre marqui de 2 a 4 graus més en general.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

Demà el vent es deixarà sentir en moltes comarques; la tramuntana bufarà amb cops de fins a 100 km/h als cims del Pirineu, a l'Empordà i a l'Ebre, i també serà protagonista en moltes altres comarques de Girona i a Menorca. El vent evitarà glaçades tan fortes com les d'avui, però no ajudarà que la sensació tèrmica sigui més agradable.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a demà al matí Cops de vent màxims previstos per a demà al matí

Més neu a cotes baixes

No s'acaba la ratxa de pluges i neu d'aquest febrer; els mapes del temps pinten un dilluns amb una nova ploguda i nevada, que tot fa pensar que afectarà sobretot les comarques de Girona i de Barcelona. Les precipitacions podrien ser fins i tot abundants en algunes comarques de la costa i del prelitoral, on s'esperen acumulacions de més de 20 o 30 l/m2. La cota de neu començarà sent relativament alta, però de cara al tram final de borrasca alguns models la tornen a dibuixar gairebé a nivell de mar. Això passaria de cara a dimarts al matí. Caldrà seguir-ho.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes de cara a dilluns Acumulacions de precipitació previstes de cara a dilluns

La setmana que ve serà de pujades i baixades sobtades de la temperatura. La borrasca farà tornar un ambient gèlid de cara a dimarts, però al centre de la setmana que ve tornarà a entrar aire més càlid.