Han tornat les glaçades però el cap de setmana tindrà migdies primaverals

Ha afluixat el vent i això ha permès que l'aire fred que havia entrat a cotes altes arribés també a cotes baixes aquesta nit. Avui el dia ha començat amb una ambient bastant més fred que ahir en moltes comarques interiors, una baixada d'entre 3 i 5 graus en moltes comarques i de fins a 10 graus en el cas de Girona. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

Núria, -5º

Puigcerdà,-3º

Guardiola de Berguedà, -3º

La Seu d'Urgell, -3

El Pont de Suert, -2º

Lleida, -1º

Vic, -1º

Olot, -1º

Girona, -1º

Manresa, 0º

Reus, 3º

Tarragona, 4º

Tortosa, 6º

Barcelona, 8º

Tot i el fred d'aquest matí al migdia l'ambient serà similar al d'ahir, i durant el cap de setmana el termòmetre pujarà clarament. Demà al centre del dia l'ambient serà més primaveral que avui, i diumenge més que demà. L'últim dia del cap de setmana es tornaran a superar els 20º amb facilitat i tornarà la sensació de mes d'abril que ja hem tingut en altres moments d'aquestes últimes setmanes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui farà sol en general, però encara hi haurà alguns intervals de núvols al Pirineu i en comarques com la Garrotxa i l'Alt Empordà, a la tarda no és descartable algun ruixat puntual en aquests indrets, fenòmens aïllats. El cap de setmana serà de sol, però el pas d'algunes cues de front pot fer que al Pirineu i en altres comarques de l'extrem nord de Catalunya el cel hi quedi una mica enterbolit entre demà a la tarda i diumenge. A última hora del cap de setmana fins i tot hi podria haver precipitacions tímides al vessant nord del Pirineu.

La setmana que ve tindrem més canvis en el temps, que si bé no suposaran cap situació de pluges extenses, sí que continuaran evitant que la primavera s'acomodi. Entre dimarts i dimecres una entrada d'aire fred tornarà a fer baixar el termòmetre i portarà altre cop temperatures normals per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Pel què fa a l'estat del cel la setmana que ve hi haurà algunes noves nevades entre dimecres i dijous, però difícilment arribarà cap tongada de pluges destacable. Sí que es possible que entre dimecres i dijous s'escapin alguns ruixats puntuals en comarques de Girona i de Barcelona, i en general al centre de la setmana hi haurà moltes estones de cel mig ennuvolat.