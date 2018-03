Inici del cap de setmana amb alguns xàfecs i temperatures de més de 20º

Encetem la jornada amb alguns plugims a les Terres de l'Ebre, a causa d'un sistema frontal que farà que avui el sol llueixi poc en general. On els núvols són menys espessos és al nord-est, cosa que ha permès que aquest matí la temperatura fos més baixa que ahir en aquest sector. A Girona i a Olot el dia ha començat amb 0º, i a Vic s'ha arribat fins als -1º, mentre que a Ponent i al sud la majoria de termòmetres marcaven més de 5º a primera hora.

Avui serà un dia amb més núvols que clarianes, però només plourà al voltants dels Ports i en altres punts de les Terres de l'Ebre. Al migdia la temperatura serà similar a la d'ahir, però en alguns punts de la costa farà una mica més de fred que aquest dimecres.

Demà l'ambient canviarà clarament i dissabte serà el dia més càlid de la setmana, en algunes comarques de Girona el cap de setmana hi començarà amb les temperatures més altes de l'any fins ara. Una entrada d'aire càlid farà que la temperatura pugi de 3º a 5º en general, un augment que s'enfilarà fins als 7º o 8º al nord-est de cara a dissabte. En l'inici del cap de setmana la temperatura se situarà per sobre dels 20º en molts indrets. Diumenge seguirà sent un dia càlid a la costa, però a Ponent la temperatura ja baixarà clarament.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per dissabte Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per dissabte

540x306 Temperatura màxima prevista per a dissabte Temperatura màxima prevista per a dissabte

El pas de sistemes frontals continuarà els dies vinents. Demà i dissabte n'arribaran de força actius, tot i que no faran ploure de la mateixa manera arreu. Demà a la nit les precipitacions arribaran a la majoria de comarques, però mentre en alguns punts de la costa central no passaran de quatre gotes, al vessant sud del Pirineu hi plourà amb ganes. La pluja també serà destacable a Ponent i en algunes comarques centrals. Bona part d'aquest divendres, però, hi haurà més sol que núvols en general.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Dissabte les pluges arribaran a partir del migdia, i tornaran a afectar sobretot les comarques de l'oest i especialment àmbits com el Pallars i la Ribagorça. La cota de neu només baixarà dels 1.500 la nit de dissabte a diumenge, en general nevarà al voltant dels 2.000 o fins i tot per sobre. Diumenge ja només hi haurà ruixats puntuals al Pirineu Occidental. Entre demà i dissabte alguns sectors de la Ribagorça i del Pallars acumularan més de 50 l/m2.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte

El vent s'anirà deixant sentir moderat d'entre garbí i ponent els dies vinents, però serà sobretot entre diumenge a la tarda i nit quan podria arribar a bufar amb ganes en moltes comarques.

La setmana que ve la temperatura continuarà fent pujades i baixades, però una nova situació de fred plenament hivernal sembla cada cop menys probable. Entre dimecres i dijous s'entreveu una nova possible situació de pluges que, una vegada més, va més encarada cap a l'oest que no pas cap a la costa.