Inici de setmana amb una calor intensa que no s'allargarà

Després d'un breu parèntesi de més fresca han tornat les nits de mal dormir a la costa. Aquesta matinada el termòmetre no ha baixat dels 23 graus al centre de Barcelona, i les nits tropicals s'han produït en molts altres punts de la costa. On més ha pujat el termòmetre respecte a ahir ha sigut, però, a Ponent. Ahir a Lleida la temperatura mínima encara va ser de 16 graus, però avui ja no ha baixat dels 19.

Avui la calor serà molt intensa: a la tarda el termòmetre saltarà per sobre dels 35 graus a Ponent, i a la costa la suma de temperatura i humitat farà que la sensació tèrmica s'acosti molt també a aquests 35 graus. L'entrada de la tramuntana i el mestral faran que el termòmetre es dispari sobretot a la Costa Daurada.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Avui la tramuntana arribarà a bufar amb ratxes de fins a 100 km/h al Golf de Lleó, un fet poc habitual a l'estiu. A la tarda el vent es deixarà sentir amb ganes al nord del cap de Begur, i la situació marítima serà força complicada en algunes platges de l'Alt Empordà. És possible que avui les banderes grogues onegin també en diverses platges de la Costa Daurada.

La tramuntana farà que demà la temperatura sigui més agradable. Dimarts i dimecres el termòmetre marcarà valors força més baixos que els d'avui, les màximes recularan ben bé 3 o 4 graus en molts casos. Entre dijous i divendres la temperatura tornarà a pujar i la calor serà tan intensa gairebé com avui. Encara hi ha incertesa sobre el cap de setmana: alguns models apunten a una nova baixada de la temperatura, d'altres fan pensar que la calor marcada de dijous o divendres podria allargar-se uns quants dies més aquesta vegada.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda creixeran nuvolades al Pirineu que podrien provocar algun ruixat al voltant del Ripollès, però en general avui farà sol. De matinada es formaran també intervals de núvols a l'est, i de nit no es descarta fins i tot algun xàfec local al voltant de Barcelona. Demà el dia començarà amb el cel mig ennuvolat en diversos punts de la costa i del Prelitoral, però a partir de mig matí els núvols s'aniran desfent.

Dimecres començarà a haver-hi algunes tempestes de tarda al Pirineu occidental i sobretot als Ports. La segona part de la setmana els ruixats de tarda seran més freqüents a la serralada pirinenca i als Ports, i algunes d'aquestes tempestes podrien acabar arribant al Prepirineu, al nord de la Catalunya Central o a les Terres de l'Ebre, però en general hi ha poques opcions de pluja a set dies vista.