Enfarinades en cotes baixes i cops de vent forts en un inici de setmana purament d'hivern

Comencem setmana amb un dilluns purament hivernal. Avui el pas d'un front farà que els núvols siguin més abundants que les clarianes, i caldrà estar atents fins i tot a algunes enfarinades en cotes baixes. Aquest matí la neu pot arribar a aparèixer fins als 500 metres, no només al Pirineu sinó també en punts baixos del Pallars Jussà o l'altiplà central, però només al Pirineu les precipitacions s'hi entreveuen destacables. Aquesta nit les precipitacions ja han acumulat 5 l/m 2 al Parc Natural dels Ports, 3 a Ascó i a Gandesa, 2 a Falset i 1 a Lleida.

A la tarda i vespre el pas d'un altre front tornarà a provocar alguns xàfecs, que en aquest cas podrien arribar fins a la costa. Ruixats molt curts però una mica intensos que podrien deixar algunes enfarinades fins i tot en punts alts de comarques com l'Alt Camp, la Conca de Barberà o el Penedès. Tot plegat amb un ambient també d'hivern al migdia, màximes poc per sobre o poc per sota dels 10 graus en general.

Avui també serà un dia marcat pel vent, especialment a última hora. A mesura que avanci la jornada el mestral tornarà a bufar amb força, i aquesta nit hi haurà ratxes de fins a 100 km/h al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Entre aquesta nit i demà al matí hi haurà els cops de vent més forts dels últims dies al sud de Catalunya. El vent serà insistent fins dijous en aquest sector, tot i que a partir de demà a la tarda perdrà força.

El fred d'hivern continuarà encara alguns dies més. El vent i els núvols evitaran temperatures molt baixes de nit, però, com a mínim fins dijous, tant de dia com de nit la sensació de fred seguirà sent tan intensa com els últims dies. Ple hivern encara quatre dies més. De cara al cap de setmana l'ambient començarà a canviar: dissabte i diumenge la temperatura serà de 2 a 4 graus més alta en general, i a mitjans de desembre tot fa pensar que ens instal·larem en un ambient menys clarament d'hivern.

Pel que fa a l'estat del cel els dies vinents continuaran passant sistemes frontals que mantindran el temps canviant. Demà i dimecres els núvols seran més escassos, però seguirà nevant al Pirineu occidental, sobretot al vessant nord de la serralada. En punts de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra les emblanquinades continuaran caient fins a les cotes més baixes, i en alguns moments fins i tot amb gruixos destacables. Aquest cap de setmana la neu ha arribat a acumular gruixos de fins a 9 cm a Viella.

Entre dijous i divendres arribarà un front més actiu que intensificarà la nevada al Pirineu occidental i provocarà també alguns ruixats en altres comarques del sud i de l'oest. Els núvols tornaran a augmentar en general. De cara al cap de setmana el temps s'entreveu més assolellat, però podria ser encara ventós al sud. Al Pirineu podrien seguir apareixent algunes nevades intermitents però pujarà la cota.