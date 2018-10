Inici de setmana amb més xàfecs i ambient de plena tardor

Encetem setmana amb temperatures de plena de tardor. Aquest matí gairebé arreu s'ha baixat dels 15º, i en molts casos s'han pràcticament igualat o superat les temperatures més baixes d'aquesta tardor fins ara. Al migdia les màximes més altes se situaran poc per sobre dels 20º: ambient de plena tardor.

Avui serà un dia de temps molt canviant, les clarianes es combinaran amb les estones de cel tapat i els ruixats sobtats. Els xàfecs arribaran sobretot a partir del migdia i podran afectar gairebé qualsevol comarca. Alguns aniran fins i tot acompanyats de tempesta, durant la tarda especialment en punts de muntanya i de l'interior, i ja al vespre també a la costa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns

Demà hi haurà més estones de sol que avui, però la tongada de pluges més continuades arribarà entre les últimes hores de dimarts i el matí de dimecres. Atents a possibles pluges abundants sobretot a les comarques de Girona i en alguns punts de la costa i el prelitoral centrals, on es podrien arribar a superar puntualment els 50 l/m2. Tot fa pensar que les pluges més fortes afectaran el sector del golf de Lleó, però en alguns punts de l'Empordà, la Garrotxa i el Ripollès les precipitacions també hi podrien ser abundants.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

Les precipitacions aniran desapareixent durant la tarda de dimecres, i la segona part de la setmana el temps s'entreveu més estable. Continuaran passant sistemes frontals que mantindran el cel enterbolit o mig ennuvolat, però les possibilitats de pluja no tornaran a augmentar clarament fins al final del cap de setmana.

Atents als canvis de temperatura, perquè si bé la pròxima nit serà tan fresca o freda com aquesta, a partir de dimecres entrarà aire més càlid que farà que dijous i divendres els termòmetres marquin entre 4 i 7 graus més en molts indrets. El cap de setmana començarà amb migdies càlids, però durant dissabte i diumenge la temperatura s'anirà moderant.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Ahir les pluges van afectar sobretot alguns punts del Pirineu i àmbits com l'Empordà, el Vallès i el Maresme. Al vespre els xàfecs van entrar al Barcelonès, però mentre a Badalona i en barris com la Verneda hi va ploure amb ganes, en molts altes punts de la ciutat la pluja hi va passar de puntetes. D'entre les pluges més abundants acumulades entre diumenge i aquesta matinada en destaquem (en l/m2):