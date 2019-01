Jornada assolellada i amb vent als dos extrems del país

El sol tornarà a ser el protagonista del temps d'avui. S'espera una jornada plàcida, amb un ascens de la temperatura que es notarà a tot arreu. Al litoral i al prelitoral, sobretot a punts de l'Alt Empordà, el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 15 ºC amb facilitat, i fins i tot es poden fregar els 20 ºC de manera local.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La bona notícia per aquells que esteu tips de la boira al Pla de Lleida és que avui es trencarà i marxarà a partir del migdia. Ara bé, l'ambient es mantindrà fred a Ponent i en algunes fondalades de la resta de la depressió Central, amb una màxima que costarà que pugi dels 10 ºC.

La tramuntana i el mestral continuaran bufant amb força al sud del Camp de Tarragona, a l'Alt Empordà, a la Catalunya del Nord i als cims del Pirineu al llarg de tot el dia. De moment, a Portbou ja s'ha arribat a un cop màxim de 126 km/h, i tant a Mont-roig del Camp com a la Tosa d'Alp s'han fregat els 80 km/h. No serà fins demà a la tarda que el vent començarà a afluixar d'una manera clara. Precisament, el vent serà el responsable de la mala mar que hi haurà al nord de la Costa Brava i de Menorca.

La setmana començarà sense canvis destacables, amb algun núvol poc important i amb sol a totes les comarques. La temperatura tendirà a baixar i ja no es repetiran els valors tan elevats que s'esperen per avui.

Els diversos models continuen indicant que entre dijous i divendres arribarà una massa d'aire fred que farà baixar notablement el termòmetre, sobretot a les zones de muntanya. En canvi, a Ponent el fred no serà tan acusat com aquests darrers dies.