L'ambient càlid continuarà avui i demà però la castanyada serà més de tardor

La novetat d'aquest dijous és la presència de núvols baixos i boires en punts de la costa i del prelitoral. Se n'han format sobretot a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, però també al Vallès i en altres sectors pròxims al mar. A Mallorca la boira ha arribat a ser tan tancada que fins i tot dificulta el trànsit aeri aquest matí: a l'aeroport de Son Sant Joan la visibilitat no passava dels 200 metres a les 08.00 h.

Amb el pas de les hores la humitat anirà a la baixa. Avui serà un dia bàsicament dominat pel sol o amb ben pocs núvols. La temperatura tornarà a ser alta al migdia, amb algunes màximes per sobre dels 25º. Només allà on els núvols baixos persisteixin més es notarà una baixada de la temperatura respecte d'ahir.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà Diferència de temperatura prevista entre avui i demà

Demà l'entrada del mestral i la tramuntana faran que el termòmetre es dispari a l'Ebre i a l'Empordà, fins al punt que algunes màximes podrien arribar fins als 30º, un fet inèdit a finals d'octubre. A la resta de comarques l'ambient es mantindrà tant o més càlid que avui. A la tarda el pas d'un front podria arribar a deixar algunes gotes al vessant nord del Pirineu.

Dissabte hi haurà intervals de núvols a la costa i al prelitoral centrals. En àmbits com el Barcelonès, el Maresme, el Vallès i la Selva el dia serà més variable que en dies anteriors; això també passarà a Mallorca i a les Pitiüses. Fins i tot podria escapar-se alguna gotellada, sobretot a les Balears. A la resta el canvi es notarà ben poc, i en general el cap de setmana farà sol. Tampoc hi ha esperances de pluja de cara a la primera part de la setmana que ve. Fins passat Tots Sants els canvis en l'estat del cel seran escassos.

540x306 Diferència de temperatura prevista enter avui i dimarts que ve Diferència de temperatura prevista enter avui i dimarts que ve

Sí que hi haurà canvis en la temperatura. A partir de dissabte el termòmetre recularà 2 o 3 graus, i arribarem a la castanyada amb entre 3 i 5 graus menys que avui. Dimarts no farà fred, però com a mínim la sensació serà bastant més de tardor que la de molts dies d'octubre. Ahir apuntàvem la possibilitat que el fred arribés més decididament al final de la setmana que ve, però les últimes actualitzacions dels mapes del temps han anat rebaixant les possibilitats que la temperatura caigui en picat durant els primers dies de novembre.

La tramuntana i el mestral es deixaran sentir durant diversos moment del cap de setmana, sobretot divendres a la tarda i diumenge a última hora. Alguns cops de vent podrien arribar a superar els 70 km/h a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.