L'hivern no tornarà fins divendres

Aquest matí molts termòmetres marcaven de 3 a 5 graus menys que ahir a primera hora, però malgrat això les temperatures mínimes d'aquesta matinada no han estat gaire baixes. Els valors sota zero a primera hora han estat escassos: destaquen els -2º del Pont de Suert o els -1º de Tremp i de Guardiola de Berguedà. En canvi, a la costa moltes mínimes no han baixat ni dels 10 graus: al centre de Barcelona, per exemple, no s'ha baixat dels 14º en tota la nit.

Aquest migdia l'ambient no serà tan càlid com ahir, però les màximes tornaran a superar els 15º amb facilitat. L'escassa sensació d'hivern continuarà fins dijous, i demà i dimecres a poc a poc el termòmetre anirà reculant, però no hi haurà canvis importants.

En general l'inici de la setmana estarà marcat pel sol, però aquest matí ja s'han format bancs de núvols baixos a la Catalunya Central, i els dies vinents la boira anirà fent-se present també a Ponent. Aquesta tarda en moltes comarques de Girona el cel també hi quedarà bastant enterbolit.

540x306 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

Dijous, el pas d'una pertorbació obrirà la porta a una massa d'aire bastant més fred, i a l'inici del cap de setmana tornarem a temperatures molt més normals per ser hivern. Entre avui i dissabte el termòmetre baixarà fàcilment fins a 10º al Pirineu i Prepirineu, i a la resta el descens serà d'entre 4º i 8º. No esperem una gran fredorada, simplement ambient normal d'hivern.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

És bastant probable que el canvi de temps vagi acompanyat de pluges i nevades. El moment de la setmana en què és més probable que plogui en general serà la nit de dijous a divendres. Al Pirineu la neu hi tornarà a caure per sota dels 1.000 metres a l'inici del cap de setmana. Caldrà seguir l'evolució del pronòstic els dies vinents, però a hores d'ara el més probable és que a la majoria de comarques dissabte i diumenge no hi hagi precipitacions.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres les precipitacions superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres les precipitacions superin els 5 l/m2

Avui el mestral ja no serà fort, però a les Terres de l'Ebre es continuarà deixant sentir amb cops de més de 50 km/h. A partir de demà a la tarda el vent oferirà una treva també al sud de Catalunya, però el canvi de temps de dijous farà que el cap de setmana comenci altre cop amb ventades de mestral i tramuntana. Aquest cop el vent podria ser més de nord que de nord-oest i, per tant, deixar-se sentir de forma més extensa a l'Empordà.