Méteo especial: el pròxim canvi de temps arribarà per Sant Esteve

Aquest matí l'absència de núvols a la costa ha fet que el dia comencés amb una mica més de fred que ahir, però en general la tendència de la temperatura ha sigut a l'alça. Aquest matí hi ha hagut menys glaçades, i al migdia en molts indrets la temperatura s'enfilarà més que en cap altre dia de la setmana. En algunes comarques de Girona i de Barcelona el termòmetre fins i tot s'acostarà als 20 graus.

540x306 Temperatures màximes previstes per avui Temperatures màximes previstes per avui

El pas d'un front farà que a la tarda els núvols prims enterboleixin el cel a la majoria de comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però no hi haurà pluges ni nevades. Avui probablement la boira continuarà sent persistent al pla de Lleida, tot i que l'entrada del vent de mestral la podria aixecar a més indrets que ahir a la tarda. A Lleida, ahir no es va passar dels 2 graus en tot el dia. L'ambient per Nadal es preveu també molt fred, a l'espera que entre dimarts i dimecres una entrada de vent de ponent faci reaparèixer el sol.

En general, el cap de setmana començarà amb molt de sol. Demà al matí encara hi haurà intervals de núvols al vessant nord del Pirineu, però en conjunt el cel es mantindrà serè fins Nadal. Dilluns hi haurà algunes pluges minses sobre el mar, entre Catalunya i les Balears, i això farà que el cel sigui més variable a la costa.

Per Nadal i Sant Esteve la temperatura recularà una mica, però en general aquests primers dies de l'hivern hi haurà menys glaçades i l'ambient serà més suau que el de les últimes setmanes. És probable que bona part de la setmana que ve la passem amb aquest ambient relativament suau.

Per Sant Esteve un front més actiu deixarà algunes primeres nevades al Pirineu occidental, i podria arribar a deixar gotes en altres comarques de l'oest, però fora del Pirineu seran només plugims en tot cas. Entre dimecres i dijous que ve les nevades aniran a més al Pirineu occidental, però fora de la serralada probablement la pluja continuarà sense aparèixer. Difícilment aquestes seran unes nevades de cotes molt baixes, però probablement sí que deixaran gruix significatiu a partir dels 1.500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per Sant Esteve Acumulacions de precipitació previstes per Sant Esteve

I per acabar cal destacar el vent. Avui la tramuntana bufarà amb ganes a l'Empordà, sobretot per damunt del cap de Begur. També es deixarà sentir a Menorca. El vent serà protagonista en moltes més comarques entre Sant Esteve i dimecres, en aquest cas d'entre garbí i ponent.