L'últim cap de setmana de l'any serà mig ennuvolat i poc fred

Com ja va passar ahir, avui el vent ha evitat grans glaçades en moltes comarques interiors. Les temperatures més baixes d'aquest matí s'han donat al Pirineu, però també en comarques amagades del mestral com la Garrotxa i el Gironès. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest matí:

El Pont de Suert, -6º

Vilobí d'Onyar, -6º

Guardiola de Berguedà, -5º

Girona, -5º

Olot, -4º

Cardona, -3º

La Bisbal d'Empordà, -3º

Ripoll, -3º

Lleida, 0º

Tarragona, 8º

Barcelona, 8º

Avui el pas d'un front farà augmentar els núvols ràpidament; a mig matí fins i tot cauran alguns plugims i nevades al Pirineu i Prepirineu i, tot i que de manera més testimonial, també en altres comarques. La cota de neu rondarà els 1.000 metres, però és possible que en algunes valls del Pirineu hi nevi a nivells més baixos. Les precipitacions només seran destacables al nord de la serralada. El front marxarà ràpidament i a la tarda el cel quedarà net de núvols a la majoria de comarques.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Els pròxims dies continuarem tenint el pas de sistemes frontals poc actius, que fins i tot deixaran menys precipitacions encara que el d'avui. El cap de setmana les estones de cel enterbolit es combinaran amb estones de cel més destapat, però gairebé no plourà enlloc. Curiosament el front més actiu arribarà la nit de Cap d'Any: la nit de diumenge a dilluns tornarà a nevar al Pirineu i és possible que també s'escapin gotes en altres comarques, sobretot en sectors com l'Empordà i la Selva. La cota de neu s'acostarà altre cop als 1.000 metres.

Les nits del cap de setmana seran menys fredes, i, tot i els núvols, la temperatura també pujarà al migdia. Aquest dissabte i diumenge les màximes superaran els 15 graus en molts sectors de la costa i del prelitoral. El dia 1 tornarà a baixar clarament la temperatura, però de Cap d'Any a Reis el termòmetre es tornarà a disparar notablement. La primera setmana de l'any no serà gaire freda.

540x306 Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i demà Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i demà

El vent gairebé desapareixerà al centre del cap de setmana, però la nit de Cap d'Any tornarà a fer molt de vent al Pirineu i també en àmbits com el Penedès i el Camp de Tarragona; atents a ratxes de fins a 100 km/h en aquests sectors durant el vespre i nit del canvi d'any.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a la tarda i vespre del dia 31 Cops de vent màxims previstos per a la tarda i vespre del dia 31

Entre Cap d'Any i Reis el pas de més sistemes frontals poc actius anirà fent nevar més al Pirineu, però en general tot fa pensar que caldrà esperar com a mínim al dia 6 per veure ploure amb una mica de ganes.