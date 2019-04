Mapes amb menys pluja prevista: el temps de Setmana Santa dia a dia

El front que ens ha creuat aquesta nit ha deixat ruixats i algunes tempestes destacables. D'entre les pluges més abundants de les últimes hores en destaquem: port del Comte 15 l/m2, Viella 12, Bagà 10, Puigcerdà 8, Figueres 5, Olot 4. Avui els mapes del temps han canviat força el dibuix previst de cara sobretot a divendres, i cal tenir en compte que en els dies vinents encara hi pot haver més girs importants en el pronòstic, bé sigui en un sentit o en un altre. Repassem dia a dia la previsió amb aquests canvis:

Dimarts

Avui el dia serà mig ennuvolat al Pirineu, el Prepirineu i en altres comarques de Girona i de Barcelona, però només cauran xàfecs molt puntuals a la serralada. El termòmetre baixarà 3 o 4 graus al Pirineu, però a les Terres de l'Ebre, l'Empordà i altres indrets a prop de la costa la temperatura serà una mica més alta que ahir.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Dimecres

Dia tranquil. Les bandes de núvols prims enterboliran el cel i provocaran que el sol quedi esmorteït en alguns moments. La temperatura pujarà clarament al Pirineu respecte a avui, però variarà poc a la resta.

Dijous

Una borrasca entrarà per Ponent i farà que els núvols siguin abundants, sobretot en comarques de la meitat oest. A partir del migdia és probable que hi hagi alguns primers ruixats al sud i l'oest, però avui els mapes del temps pinten les pluges més destacables i abundants de cara a la nit, especialment en comarques de la meitat oest de Catalunya i a les Terres de l'Ebre. L'augment dels núvols i el vent moderat que pugui bufar faran augmentar la sensació de fred al migdia.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dijous se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dijous se superin els 5 l/m2

Divendres

No han trigat gaire a arribar els canvis en el pronòstic: avui els mapes del temps no dibuixen un escenari de pluja extensa com ahir. La borrasca afectaria sobretot punts del Pirineu occidental, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, on les pluges es continuen entreveient abundants, però sobretot de matinada i a les primeres hores. Com més al nord-est, menys possibilitats de pluja. El vent de gregal bufarà amb ganes a la costa i el prelitoral, provocarà mala mar i més sensació de fred.

651x366 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2

Dissabte

L'escenari més probable per dissabte és el d'un dia mig ennuvolat i en tot cas amb alguns ruixats molt més dispersos. La borrasca es desplaçaria cap al sud, i això faria que les pluges continuades i abundants afectessin sobretot el País Valencià. El vent bufarà moderat a la costa, farà augmentar la sensació de fred i provocarà una situació marítima complicada, sobretot a la Costa Daurada, el País Valencià i les Balears.

Diumenge/dilluns

El més probable és que siguin dies mig ennuvolats i de temps insegur. Segons el moviment que tingui la bossa d'aire fred en altura tindrem més ruixats i tempestes irregulars o menys. La incertesa encara és molt gran, però és possible que entre dilluns i Sant Jordi puguem tenir alguns ruixats irregulars més que no pas diumenge, que encara podria ser un dia amb vent moderat a la costa.