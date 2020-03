Marxa el fred i tornen les temperatures de 20 graus

El fort vent que bufa a les cotes altes del Pirineu i en altres comarques del nord ha evitat que aquesta nit fos gaire freda a la serralada i al Prepirineu, però en general avui el dia ha començat amb 2 o 3 graus menys que ahir. Molts termòmetres s'han situat entre els 0 i els 5 graus de matinada. Avui serà un dia força enterbolit per núvols alts i mitgencs, i el pas d'un front mantindrà el cel variable però no farà ploure.

Està arribant una massa d'aire molt càlid que provocarà que el fred quedi esborrat del mapa durant els pròxims dies. La pujada de la temperatura afectarà més les comarques interiors i del Pirineu que la costa, i en general es notarà més de nit i a primera hora que al migdia. Molts termòmetres saltaran per sobre dels 20 graus al centre del dia, però segurament a prop de mar també hi haurà molts valors no gaire diferents dels d'ahir o d'avui.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquesta nit el vent encara ha bufat amb ratxes de fins 117 km/h a la Tosa d'Alp o 103 km/h a Espot, però amb el pas de les hores anirà minvant a tot arreu, tant al Pirineu com a l'Empordà i l'Ebre. La resta de la setmana no serà gaire ventada.

Demà farà més sol que avui, però segurament a la costa i al prelitoral hi haurà estones de cel mig ennuvolat. Dijous i divendres el pas de més sistemes frontals farà que els núvols tornin a augmentar i siguin fins i tot més abundants. Divendres s'escaparan algunes nevades puntuals al Pirineu i arribaran a caure gotes en altres comarques, però en general seran només precipitacions molt minses. Dissabte encara serà segurament un dia molt variable i insegur, però igualment les opcions que plogui o nevi durant el cap de setmana són baixes.

La setmana que ve començarà amb més opcions de pluges i nevades. Encara hi ha molta incertesa en el pronòstic, però és possible que es despengi una bossa d'aire fred en altura que, combinada amb vents marítims, pugui provocar una tongada de pluges i nevades destacables. Quan és més probable que això passi és dilluns. Per ara no és probable una nevada a cotes baixes; és més possible una emblanquinada en cotes mitjanes i altes del Pirineu.

Pel que fa a la temperatura, el cap de setmana el termòmetre començarà a normalitzar-se i la setmana que ve començarà probablement amb molta més sensació d'hivern que de primavera. La massa d'aire càlid que ens visitarà entre demà i el cap de setmana no s'instal·larà.