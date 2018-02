Matí de fortes gelades després de la neu

Després d' una tarda i vespre de molta excitació per als amants de la meteorologia, l'aire fred que entrava darrere la borrasca ha provocat que la nit fos altre cop de fortes glaçades en molts indrets. Diversos termòmetres han caigut per sota dels -5º a l'interior, i en els punts més freds de la Cerdanya s'ha arribat als -20º. Trànsit alertava aquest matí de plaques de gel en vies importants com la C-17, la C-25 o fins i tot en alguns trams alts de la C-58.

A més a més, aquest matí hi ha alguns bancs de boira a la Catalunya Central, boira gebradora que encara afavoreix més la formació de gel. Cal conduir amb precaució aquest matí, sobretot a la Catalunya Central. Així s'obserava aqust matí via satèl·lit l'extensió de la neu acumulada ahir:

540x306 Imatge de satèl·lit d'aquest matí on s'obseRva l'extensió de neu acumulada ahir / METEOCAT Imatge de satèl·lit d'aquest matí on s'obseRva l'extensió de neu acumulada ahir / METEOCAT

Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest matí:

Das, -20º

Puigcerdà, -14º

Núria, -14º

El Pont de Suert, -11º

Guardiola de Berguedà, -10º

Vielha, -10º

La Seu d'Urgell, -9º

Viladrau, -9º

Olot, -7º

Ripoll, -7º

Solsona, -7º

Girona, -5º

Cervera, -5º

La Panadella. -5º

Lleida, -4º

Vic, -3º

Manresa, -2º

Tarragona, -1º

Roses, -1º

Barcelona (Tibidabo), -1º

Terrassa, 0º

Barcelona (Raval), 3º

En alguns punts el Berguedà i d'Osona es tracta de les glaçaes més fortes des de l'onada de ferd siberià del febrer del 2012. En el cas del Tibidabo es tracta de la temperatura més baixa d'aquest hivern. Des de l'onada de fred del gener del 2017 la temperatura no baixava tant a l'Observatori Fabra.

Avui el pas d'un front farà que al migdia el cel quedi bastant tapat, cosa que mantindrà l'ambient molt fred durant bona part del dia, nevarà al vessant nord del Pirineu però en general no hi haurà pluja ni més emblanquinades. A la tarda el vent de ponent bufarà amb cops de més de 50 km/h en àmbits com la Selva i la Garrotxa, i es deixarà sentir moderat en moltes comarques del centre i sud de Catalunya. Aquest vent sec i càlid evitarà que tot l'aire fred que ha entrat durant les últimes hores s'instal·li i accelerarà la fusió de la neu caiguda durant les últimes hores.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Demà ens creuarà un front encara més actiu, que farà que el dia sigui bastant tapat en general, però igualment les opcions de pluja seran escasses. Al Pirineu Occidental hi nevarà amb més ganes i de forma més extensa que avui, la cota de neu ja superarà els 1.000 metres, i de cara a la tarda fins i tot s'enfilarà per sobre dels 1.500. Al matí farà força menys fred que avui i en molts sectors al migdia també es notarà la pujada de temperatura. A prop de mar és on més quedarà frenat el termòmetre. A partir de dijous aquesta pujada de temperatura s'accentuarà i les màximes ja superaran els 15 graus en força comarques. El fred no es queda.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la prevista per a dijous

Els dies vinents també estarem pendents del cap de setmana, perquè el pas de més fronts farà que probablement en algun moment de dissabte o diumenge calgui tornar a obrir el paraigua. Encara hi ha força incertesa en els mapes, però l'escenari més probable a dia d'avui és el d'un cap de setmana amb bastants núvols i amb algunes estones de pluja poc abundant. La neu, per ara, no tornarà a sortir del Pirineu.