Matí gèlid per obrir una setmana de temps més tranquil

Matí de glaçades fortes i ambient gèlid. El fort vent fa que la temperatura no hagi baixat sota zero a tot arreu, però a les comarques més amagades de la tramuntana aquest matí el termòmetre marca alguns dels valors més baixos d'aquest hivern. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

La Tosa d'Alp, -15º

Viella, -10º

Vilobí d'Onyar, -8

Vic, -7º

La Vall d'en Bas, -7º

Cardona, -7º

Girona, -6º

Artesa de Segre, -5º

Caldes de Montbui, -5º

El Pont de Suert, -4º

Prades, -4º

Lleida, -1º

Sant Cugat del Vallès, -1º

Barcelona (Zoo), 4º

Tarragona, 4º

El vent ha continuat bufant molt fort aquesta nit a l'Empordà i al Pirineu. De nit i matinada encara hi ha hagut cops de vent de 147 km/h a Portbou, 102 al pantà de Darnius i 81 km/h a Das, però avui amb el pas de les hores el vent minvarà clarament. Aquesta tarda la tramuntana desapareixerà, i aquesta setmana serà molt més agradable pel que fa al vent. L'arribada de l'anticicló farà que el mestral i la tramuntana deixin de bufar uns quants dies.

651x366 Cops de vent màxims previstos fins al migdia Cops de vent màxims previstos fins al migdia

651x366 Cops de vent màxims previstos a partir del migdia Cops de vent màxims previstos a partir del migdia

Avui farà sol però al vespre el pas d'un front tornarà a deixar algunes nevades al Pirineu occidental. Aquest cop ja no nevarà a les zones baixes i la cota se situarà per sobre dels 1.500 metres, senyal que l'aire més fred dels últims dies tendirà a marxar. De matinada també es podrien escapar quatre gotes en altres comarques de la meitat nord de Catalunya, però en general aquesta setmana no plourà.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquesta nit i demà a primera hora Acumulacions de precipitació previstes per aquesta nit i demà a primera hora

Demà el dia encara començarà amb molts núvols al Pirineu, a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona, però amb el pas del matí el cel s'anirà destapant. Entre dijous i divendres passaran nous sistemes frontals que enterboliran el cel, però gairebé no deixaran precipitacions ni al Pirineu. Setmana de temps tranquil i amb molt de sol en general.

Els dies vinents no farà tant de fred, però de nit i matinada hi haurà encara moltes glaçades al Pirineu, al Prepirineu i en moltes comarques prelitorals i interiors. En canvi, els migdies seran agradables, amb moltes màximes prop dels 15 graus. Setmana amb temperatura bastant contrastada entre el matí i el migdia.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

A llarg termini res fa pensar en cap nova fredorada. Fins al 15 de febrer és molt poc probable que tinguem algun canvi de temps important que pugui fer arribar pluja, emblanquinades o fredorades. Les nevades aniran apareixent amb comptagotes al Pirineu, però en general és poc probable que faci falta el paraigua.