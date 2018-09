Matí de plena tardor abans d'un retorn a l'estiu

L'obertura de clarianes i l'entrada de vent més fred dels últims dies ha provocat que aquest matí, en molts indrets, hagi sigut rotundament el matí més fred de la tardor fins ara. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest dijous:

Tortosa, 18,5º

Barcelona (Raval), 17,6º

Tarragona, 15,3º

Falset, 13º

Lleida, 12º

Cervera, 11,7º

Manresa, 11,6º

La Seu d'Urgell, 8,5º

Vic, 7,2º

Girona, 5,9º

Puigcerdà, 4,9º

A Girona no es baixava dels 6º des del 14 de maig, i a Barcelona i a Tarragona no hi ha havia una temperatura tan baixa des de principis de juny. En canvi a Ponent i al sud el matí de dimarts va ser més fred que el d'avui.

Aquest migdia, però, la sensació tèrmica serà més alta que ahir. La temperatura serà similar o s'enfilarà una mica més, i ja no farà vent, la qual cosa permetrà que l'ambient sigui més càlid. Els pròxims dies tornarem a l'estiu, si bé no de forma tan dràstica com el cap de setmana passat. Demà les màximes s'enfilaran dos o tres graus més que avui en molts indrets, i aquest nou estiuet es mantindrà durant el cap de setmana.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La setmana que ve començarà amb un nou canvi de masses d'aire que farà que l'ambient de tardor torni sense discussió a partir de dilluns. Bona part de la setmana que ve s'entreveu amb un ambient similar o fins i tot una mica més fred que el dels últims dos dies.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns que ve

Aquest matí ha començat amb boires i núvols baixos en diferents punts de la Catalunya Central, però un cop desfets, avui farà sol arreu. Demà tampoc hi haurà canvis, però el cap de setmana s'entreveu més variable, si més no al Pirineu. Dissabte el sol predominarà en general, però a la tarda es podrien escapar alguns xàfecs en diferents sectors de la serralada, o fins i tot més puntualment a la Catalunya Central.

Diumenge també hi haurà grans clarianes, però entre diumenge a la tarda i dilluns el temps serà més insegur, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. No s'entreveu cap situació de pluges extenses, però hi haurà ruixats irregulars en força comarques de l'est.