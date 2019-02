Matins gèlids però migdies suaus també durant el cap de setmana

La novetat d'aquest matí són els núvols baixos que sobretot s'han format al País Valencià però que també afecten alguns punts de les Terres de l'Ebre i de la Catalunya Central. La humitat, les boirines i els núvols baixos aniran disminuint amb el pas del matí, i avui serà un altre dia de sol.

Les glaçades s'han repetit aquesta nit en moltes valls del Pirineu i en zones enclotades de l'interior i del prelitoral. La inversió tèrmica fa que aquest matí hi hagi -7 ºC a Das però en canvi 0 ºC a la Tossa d'Alp, a 2.500 metres. D'entre les mínimes d'avui destaquem:

El Pont de Suert, -6 ºC

Vilobí d'Onyar, -5 ºC

Sort, -4 ºC

Ripoll, -4 ºC

Puigcerdà, -3 ºC

Solsona, -3 ºC

Vic, -3 ºC

Girona, -2 ºC

Lleida, -2 ºC

Manresa, -2 ºC

Sabadell (Parc Agrari), -1 ºC

Tarragona, 5 ºC

Barcelona, 6 ºC

Com ja ha anat passant els últims dies, el contrast entre la temperatura del matí i la del migdia serà molt marcat: ahir es va arribar fins als 17 ºC en indrets com la Seu d'Urgell o Tremp després que hi hagués matinades gèlides.

Aquesta tarda el vent de sud es deixarà sentir moderat en punts de la Costa Brava i de les Terres de l'Ebre, i tot i que diumenge també tornarà a bufar amb cops de 30 o 40 km/h en aquests indrets, en general els dies vinents hi haurà poc vent.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Els pròxims dies es repetirà el mateix patró de temps: matins freds i amb glaçades en moltes comarques però migdies molt agradables. El cap de setmana també farà sol, però aniran a més els núvols baixos matinals i les boirines, tant a la Catalunya Central i a Ponent com a les Terres de l'Ebre.

El pròxim canvi de temps serà el pas d'un front que arribarà entre dilluns a la tarda i dimarts, i tot i que difícilment hi haurà xàfecs extensos, poc o molt reapareixeran algunes nevades al Pirineu, i és possible que hi hagi també alguns ruixats a les Terres de l'Ebre o en comarques de la meitat oest de Catalunya. El canvi de masses d'aire farà que la temperatura baixi a alta muntanya, però a la resta no serà especialment notori: els migdies seran una mica menys suaus, però de nit no hi haurà temperatures més baixes que els últims dies.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dimarts plogui amb ganes (+ de 5 l/m2) Probabilitat en tant per cent que dimarts plogui amb ganes (+ de 5 l/m2)

A llarg termini els últims dies de febrer és més probable que siguin força primaverals que no pas molt d'hivern. Més enllà d'alguns ruixats que puguin caure entre dimarts o dimecres, res fa pensar en cap borrasca important en el tram final del mes.