Màximes de fins a 30º en l'últim dia d'estiuet

La boira torna a ser protagonista del temps aquest matí en algunes comarques, tant en sectors de la Catalunya Central i del pla de Lleida com en punts del Gironès, la Selva i el Vallès. Les boires s'aniran desfent durant el matí i deixaran pas a un altre dia bàsicament assolellat. Al vespre el pas d'un front portarà núvols al vessant nord del Pirineu, però difícilment farà ploure o nevar.

Aquest migdia la temperatura continuarà sent molt alta per a l'època, i en alguns sectors de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre s'esperen valors de rècord. L'entrada de la tramuntana ja ha fet que el dia comencés amb 19º a Perpinyà, i amb el pas de les hores el vent anirà a més. Aquesta tarda cal esperar ratxes de 70 o 80 km/h en alguns punts de la vall de l'Ebre i al nord de la Costa Brava. El vent dispararà el termòmetre fins als 30º en algun cas, temperatures totalment excepcionals per a finals d'octubre. Tramuntana i mestral tornaran a bufar amb ganes al final del cap de setmana, i entremig perdran força però no desapareixeran del tot.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda de divendres Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda de divendres

Demà hi haurà alguns petits canvis en el temps: a l'àrea metropolitana de Barcelona, el Maresme, el Vallès i la Selva el dia serà mig ennuvolat. També a Mallorca i les Pitiüses, on fins i tot es podria escapar alguna gotellada. Aquest serà un dels pocs canvis de temps dels dies vinents. Entre dilluns i dimarts arribarà un altre front molt desgastat, però les opcions de pluja continuen sent molt baixes a set dies vista.

El que sí que canviarà els dies vinents serà la temperatura. Dissabte al migdia el termòmetre ja marcarà de 2 a 4 graus menys que avui, i tant diumenge com a l'inici de la setmana que ve la baixada s'accentuarà. El fred es notarà molt més a l'interior i al Pirineu que a la costa. A Ponent entre avui i dimarts el termòmetre recularà fins a 10 graus, a la costa la baixada serà d'entre 3 i 5.

540x306 Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i demà Diferència de temperatura màxima prevista entre avui i demà

És probable que al voltant de Tots Sants la temperatura sigui la més baixa des que va començar la tardor. No cal esperar un ambient d'hivern, però sí temperatures molt més normals per a l'època de l'any. De nit i a primera hora la baixada es notarà poc, sobretot en algunes comarques interiors i a les valls del Pirineu, però al migdia el canvi serà evident. Ben poques glaçades a la vista.

No hi ha res que faci pensar en pluges a set dies vista. Els mapes del temps continuen dibuixant poques opcions que arribi cap borrasca activa en l'inici del mes de novembre.