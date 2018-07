Menys calor i alguns ruixats abans del cap de setmana

Avui la calor serà tan intensa com ahir en general. La temperatura màxima es quedarà una mica més curta a les comarques de Tarragona i en alguns punts del prelitoral central, però a Ponent els termòmetres que piquin més a munt tornaran a superar els 35º, i a la costa la sensació tèrmica rondarà al voltant d'aquest valor al migdia.

Avui farà sol en general, però a la tarda i vespre arribaran algunes tempestes per Ponent que sobretot afectaran el Pirineu Occidental. A última hora sobretot algun xàfec podria ser fort en àmbits com la Vall d'Aran, la Ribagorça i el Pallars.

El vent tornarà a bufar moderat a les platges, especialment al nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, on a la tarda les ratxes de vent d'entre sud i sud-est podrien superar els 30 o 40 km/h. Millor aprofitar les primeres hores per anar al mar.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

Demà hi haurà un canvi de temps que afectarà sobretot les comarques de Girona i de Barcelona. A partir del migdia hi haurà ruixats i tempestes sobtades, que afectaran tant el Pirineu Oriental com comarques com ara el Gironès, la Selva, Osona o fins i tot àmbits com el Maresme i el Vallès. Dia insegur i una mica més fresc a l'est, en canvi el mestral farà que la temperatura es dispari a l'Ebre i a la Costa Daurada. La tramuntana també es deixarà sentir moderada al nord de la Costa Brava.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

Divendres no s'acabarà de desfer la inestabilitat, encara hi haurà estones de cel mig ennuvolat a l'est, i xàfecs de tarda en punts sobretot del Ripollès i la Garrotxa. El cap de setmana farà sol en general, tot i que al Pirineu les tempestes de tarda aniran a més, i dissabte podrien ser puntualment fortes en algun cas.

La temperatura recularà en moltes comarques de Girona i de Barcelona demà i divendres, però el cap de setmana farà tanta calor com els últims dies. En els mapes del temps a més a més s'hi comença a dibuixar la possibilitat d'una onada de calor de cara al centre de la setmana que ve. Al voltant de dimecres es podrien superar els 40º Ponent, i en general la calor arribaria als nivells més difícils de suportar d'aquest any fins ara. Caldrà anar confirmant els dies vinents fins a quin punt seran altes les temperatures, però el que sembla clar és que bona part de la setmana que ve serà de calor, si més no, tan intensa com la d'aquests últims dies.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà