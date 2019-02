Més anticicló a l'espera de canvis en els primers dies de març

Aquest matí han tornat les glaçades febles en moltes comarques. La temperatura no ha baixat bruscament, però en molts indrets avui el dia ha començat amb entre 1 i 3 graus menys que ahir, i per descomptat amb més fred que en l'inici del cap de setmana. La inversió tèrmica és força marcada en molts punts del Pirineu: mentre que a les valls la mínima ha baixat sota zero aquesta matinada, a partir dels 2.000 metres no s'ha baixat de 3 o 4 graus positius. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem:

Das, -6º

El Pont de Suert, -3º

La Seu d'Urgell, -2º

Sort, -1º

Vic, -1º

Girona, -1º

Olot, -1º

Mollerussa, -1º

Lleida, 0º

La Tosa d'Alp (cota 2.500), 2º

Sant Cugat del Vallès, 3º

Espot (cota 2.500), 4º

Tarragona, 5º

Barcelona, 7º

Al migdia la temperatura superarà els 15 ºC gairebé arreu, i algunes màximes a Ponent, al Pirineu i al Prepirineu fregaran els 20 ºC.

Un dels canvis importants de temps d'aquesta setmana serà una lleugera entrada de vent de ponent de cara a dimecres que provocarà un altre brot de primavera desbocada, com ja va passar divendres. Al centre de la setmana la temperatura tornarà a superar els 20 ºC i podríem tenir algunes màximes de gairebé 25 ºC, temperatures pràcticament de rècord per ser un mes de febrer. A la segona part de la setmana la temperatura es normalitzarà.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

Pel que fa a l'estat del cel els dies vinents gairebé no hi haurà canvis, seguirem parlant de cel serè i en tot cas d'algunes boires i núvols baixos matinals. Probablement l'anticicló s'allargarà fins al cap de setmana, però a partir del dia cinc es comencen a entreveure alguns moviments. No és probable encara que torni a ploure en general, però sí que puguin arribar algunes primeres nevades al Pirineu a partir d'aquest moment, i sobretot que s'enceti una nova tendència de temps més canviant i més mogut.

651x366 Probabilitat de precipitacions a Viella Probabilitat de precipitacions a Viella

Tornarà el fred? El canvi de temps del dia cinc podria provocar que entrem en una fase de temperatures més normals per ser finals d'hivern, cosa que, vist l'ambient gairebé de primavera a què ens hem acostumat, podríem percebre com un retorn del fred. Encara hi ha incertesa sobre això, i en tot cas per ara els mapes del temps no pinten cap fredorada destacable a llarg termini.