Més calor que ahir, però menys que demà

Aquesta nit la temperatura no ha baixat dels 25,4º al centre de Barcelona. És el segon cop aquest estiu que la mínima no baixa dels 25º en tota la nit al Raval, i no serà l'últim. Avui en general la temperatura se situarà un o dos graus per sobre dels valors d'ahir en moltes comarques, amb màximes que ja superaran els 35º en força indrets al migdia.

Avui els models de pronòstic han rebaixat sensiblement les temperatures previstes de cara al cap de setmana: la pujada que ahir s'entreveia d'entre 3 i 5 graus podria ser més aviat de 2 o 3. En qualsevol cas serà més calor que els últims dies, i el més important: aquesta calor forta durarà com a mínim fins diumenge, i probablement s'allargarà amb poques diferències fins dimarts. Aquest serà, per tant, el pic de calor més llarg dels que hem tingut fins ara aquest estiu. No hi haurà temperatures extraordinàries, però sí alguna màxima puntualment de fins a 40º a Ponent o a les Terres de l'Ebre.

Pel que fa a l'estat del cel, avui es repetiran alguns xàfecs de tarda al Pirineu, però seran més aïllats i puntuals que els d'ahir. Aquest dilluns una forta tempesta va deixar fins a 30 l/m2 en poca estona al santuari de Queralt de Berga. Aquest dimarts el sol també predominarà en general, i el vent serà feble. A les platges cal esperar-hi el domini de les banderes verdes, amb mar arrissada o marejol.

Els pròxims dies no hi haurà canvis importants en el temps. Demà les tempestes de tarda aniran a més al Pirineu, però no seran més extenses que ahir. Un cop més serà sobretot al voltant del Ripollès on els xàfecs seran més freqüents. Entre dijous i divendres el temps es podria fer una mica més variable. Hi haurà poques opcions de pluja en general, però augmentaran les estones de cel mig ennuvolat. Res fa pensar en canvis importants el cap de setmana, però les tardes podrien ser variables i els ruixats curts es podrien fer presents també en altres punts de muntanya a banda del Pirineu.