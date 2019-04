Impressionant mànega aquest matí davant de Barcelona

Aquest matí s'han format potents nuvolades inesperades a la costa central que deixen ruixats molts curts però intensos. Han estat fenòmens aïllats fins i tot acompanyats de pedra a les zones més altes del Barcelonès, una pedregada molt breu que queia acompanyada de clarianes. Primavera total.

La tempesta més forta s'ha format i ha descarregat sobre el mar, la nuvolada ha format a més a més una impressionant mànega marina que s'ha pogut veure des de molts indrets de la costa central. El cap de fibló s'ha recargolat fins a arribar a l'aigua, com es pot veure en la fotografia que n'ha pogut obtenir l'observador del Fabra, Alfons Puertas, però no ha tocat terra. La tempesta ha estat molt breu i per tant també ho ha estat el fenomen. La tempesta també ha originat aquests preciosos cúmuls amb la varietat suplementària mamma, aquesta mena de bosses que s'originen sovint als exterms de les fortes tempestes.

651x366 Cúmuls en forma de mamma aquest matí associats a la tempesta / ABEL QUERALT Cúmuls en forma de mamma aquest matí associats a la tempesta / ABEL QUERALT

Avui hi haurà més intervals de núvols a la meitat oest de Catalunya que a prop del mar, però en general només plourà al vessant sud del Pirineu. Al vespre les pluges seran abundants a la Ribagorça i al Pallars. La cota de neu arribarà a baixar fins a fregar els 1.000 metres en alguns moments, tot i que al vespre es tornarà a enfilar per sobre dels 1.500. A la tarda la temperatura serà una mica més curta que ahir i el vent també ajudarà a fer que l'ambient sigui una mica més fred que per Sant Jordi.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà tornarà a ser un dia insegur en general. Aquest dijous tornarà a ploure en força comarques, sobretot al Pirineu i en punts de la Catalunya Central, però també de forma més minsa a Ponent i fins i tot esporàdicament a prop de la costa. En molts indrets seran només quatres gotes, això sí, ja sense fang. Aquest front també farà que el vent bufi en moltes comarques entre aquesta tarda i demà al migdia, vent de sud que es deixarà sentir amb cops puntualment forts a la Costa Brava i en cotes altes del Pirineu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Divendres encara cauran algunes gotes i volves de neu al vessant nord del Pirineu, però en general farà sol. El cap de setmana hi haurà estones de cel mig ennuvolat, tant al Pirineu i al Prepirineu com en comarques de Girona i de Barcelona, però no plourà ni nevarà.

Divendres la cota de neu es continuarà situant al voltant dels 1.000 metres al Pirineu, un fet que ens diu que a curt termini no entrarà cap massa d'aire que dispari la temperatura. El sol ja és calent i durant la segona part de la setmana al centre del dia sobraran les jaquetes en alguns moments, però en general no tindrem un canvi clar de la temperatura com a mínim fins a principis de la setmana que ve. Les màximes es mantindran frenades al voltant o per sota dels 20 graus.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Els dies festius de Setmana Santa i Sant Jordi ens ha acompanyat un temps força lleig en general, gairebé sense sol fins ahir al migdia, amb vent i mala mar però sense grans pluges en molts indrets. Si sumem les precipitacions acumulades des de divendres fins aquest matí, destaquen els xàfecs d'ahir a l'Empordà i també alguns registres de les Terres de l'Ebre, però en molts casos ha plogut ben poc pel temporal que hi ha hagut. Aquí teniu un recull d'algunes d'aquestes precipitacions dels últims cinc dies (en l/ m2):