Més pluja, sobretot a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre

Les precipitacions de les últimes hores ja han acumulat quantitats superiors als 100 l/m2 a punts de les comarques de Girona. De fet, juntament amb les Terres de l'Ebre i la Catalunya del Nord, aquests sectors és on s'espera més pluja al llarg de la jornada d'avui.

Al nord-est i a l'extrem sud plourà de manera continuada al llarg del dia i es podrien recollir entre 50 i 100 l/m2 més. És per això que hi ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), per precipitacions extremadament abundants i que, localment, poden ser d'intensitat forta. En canvi, al sud del litoral central i al nord de la Costa Daurada les pluges seran més intermitents, sobretot en el cas del Camp de Tarragona. Tot i això, també hi acabarà plovent, sobretot a partir del migdia. A la resta de l'interior, cauran alguns ruixats febles i dispersos, mentre que a l'Alt Pirineu fins i tot hi haurà clarianes.

Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Com que la temperatura és més baixa, la cota de neu també ha anat cap avall. Se situarà entre els 1.300 i els 1.500 metres, en conjunt. La nevada al Pirineu oriental podrà ser destacable, amb gruixos de més de 20 a 40 cm a les zones elevades d'aquest sector.

A banda, el vent de llevant bufarà amb cops de 50 a 70 km/h al litoral, i fins i tot cops superiors a zones elevades. Això farà alterar encara més l'estat de la mar. S'esperen onades de 2 a 4 metres a bona part del litoral, si bé a la Costa Brava podrien superar-los. En aquest sentit hi ha vigents avisos de l'SMC per vent i mala mar.

De cara a la nit, les precipitacions aniran minvant. Demà serà una jornada més tranquil·la, encara amb pluges febles i intermitents a la Catalunya del Nord, al nord de les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. A la resta s'obriran clarianes, tot i que a la tarda reapareixeran alguns ruixats dispersos, sobretot al Prepirineu. La cota de neu es mantindrà entorn dels 1.300 metres.

Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

Al País Valencià i a les Illes la tongada forta de pluges arribarà a partir de la propera matinada. A aquestes zones s'espera un dilluns passat per aigua, amb aiguats que podran deixar més de 50 a 100 l/m2.

Dimarts a la tarda arribarà un nou front que deixarà ruixats a força comarques, sobretot al litoral. Ara bé, ni de bon tros seran tan importants com els que s'esperen al llarg de les properes 18 hores.

Amb tot, la temperatura anirà a la baixa. Encetarem la setmana amb un ambient fred, sobretot de matinada. Caldrà tornar-se a abrigar, després d'uns dies en els quals els jerseis més gruixuts i les bufandes feien més nosa que servei.