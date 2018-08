Tarda d'aiguats de 50 mm en poca estona

Aquesta tarda tornen a ser notícia les tempestes. Les grans nuvolades, els xàfecs intensos, la pedra i les ventades fortes de més de 70 km/h estan afectant diverses comarques del país.

Tot plegat ha començat poc després de migdia: han començat a descarregar xàfecs locals però intensos en punts de l'altiplà central i de les Terres de l'Ebre. De mica en mica s'ha acabat organitzant una línia de tempestes que ha anat avançant cap al nord i l'est del país.

De nou, la comarca del Berguedà s'ha vist afectada per una important pedregada, però aquest no ha sigut l'únic indret del país. També a la Conca de Barberà i a Osona hi ha hagut grans de gel de més de 2 centímetres de diàmetre.

Montmajor al Berguedà ara..de Ramon Figols pic.twitter.com/PZrn5wEaJv — Niel Delmar (@Vakapiupiu) 9 d’agost de 2018

En 30 minuts han caigut 21,7 mm a Castellar de n'Hug, 25,1 mm a la Panadella, 28,7 mm a Aldover i 43,2 mm a Tivissa. Localment van acompanyades de calamarsa o pedra, com en el cas de Santa Coloma de Queralt (foto de @PiqueMerce). #meteocat #meteocatpedra pic.twitter.com/9C7n1RwMGz — Meteocat (@meteocat) 9 d’agost de 2018

Fins a les 16.30 h s'havien recollit quantitats superiors als 50 mm de manera local. A més a més, bona part de la precipitació ha caigut concentrada en poca estona. Això ha fet créixer sobtadament el cabal d'algunes rieres. Destaquen els registres de fins a:

70 mm a Tivissa (43 mm en 30 minuts)

62 mm a la Panadella (25 mm en 30 minuts)

56 mm a Roses

55 mm a Aldover (29 mm en 30 minuts)

52 mm a Montesquiu (44 mm en 30 minuts)

51 mm a Sant Julià de Vilatorta

Les tempestes continuaran afectant bona part del país al llarg de tota la tarda i vespre. De cara a la nit tendiran a quedar restringides a la Costa Daurada i al sud del litoral central. Les comarques del pla de Lleida és on és menys probable que arribi a ploure.