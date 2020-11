Més núvols però escasses opcions de pluja fins a final de mes

L'arribada d'un front poc actiu farà que la setmana s'acabi amb un augment de la nuvolositat. Avui seran núvols més aviat prims, que tot i que marcaran bona part de la jornada, en general només enterboliran el cel. La temperatura màxima baixarà una mica en comarques prelitorals de Girona i punts de l'altiplà central, on ahir encara es van superar els 20 graus amb certa facilitat, però el migdia no serà gaire fred.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Demà els núvols seran més espessos, especialment a la tarda i la nit, moment en el qual fins i tot es podrien escapar algunes gotes a l'Empordà i en altres punts de la costa. Allà on arribi a ploure ho farà només de forma testimonial. Dissabte amb el pas del matí els núvols s'aniran esqueixant i en general el cap de setmana estarà mes predominat pel sol. Diumenge el pas d'un front aportarà bandes de núvols prims que no seran, però, tan abundants com avui o demà.

651x366 Acumulacions de precipitació prevsites fins dissabte al migdia Acumulacions de precipitació prevsites fins dissabte al migdia

Demà la temperatura variarà poc, però de cara al cap de setmana l'obertura de clarianes pot fer que en comarques de la costa i del prelitoral es tornin a superar els 20 graus al centre del dia. Els migdies a mitjà termini continuaran sent molt agradables. A partir de diumenge a primera hora farà una mica més de fred i tornaran a augmentar els indrets on es baixarà de 5 graus de matinada, però no hi haurà cap canvi de massa d'aire que ens pugui portar un gir cap a l'hivern.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Ahir la boira no es va aixecar en tot el dia a Ponent. La temperatura no va passar dels 10 graus en tot el dia en indrets com Lleida, Mollerussa i les Borges Blanques. El pas del front avui i demà hauria d'ajudar a aixecar els núvols més baixos al pla de Lleida. Entre diumenge i dilluns també arribarà a bufar una mica de vent sec, cosa que fa pensar que de moment la boira no s'instal·larà de forma continuada a Ponent, sinó que anirà entrant i sortint.

A llarg termini no hi ha indicis tampoc de canvis importants. Dilluns que ve el pas d'un altre front poc actiu podria fer caure quatre gotes en algunes comarques, però difícilment tornarà a haver-hi cap situació de pluges o nevades destacables fins al tram final del mes de novembre.