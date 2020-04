Més núvols i algunes pluges minses per encetar una setmana de temperatures a ratlla

Aquest matí les bandes de núvols prims que han començat a arribar pel sud i per l'oest han fet que l'albada fos vermellosa en molts indrets. La temperatura ha pujat respecte a ahir. En general aquest dilluns ha començat amb entre 2 i 3 graus més que ahir, una pujada que no es notarà al migdia. Al centre de la jornada la temperatura serà similar o fins i tot una mica més baixa que ahir.

Avui i demà el pas de diversos sistemes frontals mantindrà el cel variable o fins i tot tapat. Els núvols més espesos es concentraran a les Terres de l'Ebre i en comarques de l'oest, on fins i tot arribarà a ploure una mica en alguns moments. El moment amb més possibilitats de pluges minses serà demà entre el matí i el migdia.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre Acumulacions de precipitació previstes fins demà al vespre

Encetem una setmana en què sembla que no hi haurà grans canvis de masses d'aire. Aquest ambient d'inici de primavera que ha marcat els últims dies serà també la tònica de bona part de la setmana. Entre dimecres i dijous, quan faci més sol, el termòmetre pujarà una mica més i s'arribarà més fàcilment als 20 graus, però res fa pensar que la temperatura es dispari o pugi notablement com a mínim fins a la segona quinzena del mes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Pel que fa a l'estat del cel, dimecres serà un dia més clar. Entre dijous i divendres probablement ens creuarà una altra pertorbació poc activa, que en aquest cas provocarà un temps més insegur i amb més núvols al Pirineu i Prepirineu. És possible que arribem al cap de setmana altre cop amb un cel variable i mig ennuvolat, però les opcions de xàfecs extensos o mínimament importants no augmenten notablement fins al final del cap de setmana. La incertesa en el pronòstic de cara a la segona meitat de la setmana encara és alta.