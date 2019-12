Més ruixats aquesta tarda, a l'espera d'una nova ventada

El desembre continua avançant i de fred, de moment, no n'està fent gaire. Avui les glaçades han quedat restringides a les zones d'alta muntanya. S'ha arribat a baixar fins als -6 ºC a Boí (2.535 m), -5 ºC a la Tosa d'Alp (2.537 m) i -4 ºC a Certascan (2.400 m).

Tot i que en conjunt s'espera un matí força assolellat, a partir del migdia tornarà a augmentar la nuvolositat d'oest a est i fins i tot s'esperen noves pluges febles que afectaran el Pirineu, el Prepirineu, la Depressió Central i l'Empordà. A la resta del territori poden arribar a caure quatre gotes o algun ruixat curt, però és menys probable. La cota de neu començarà molt amunt, per sobre dels 2.200 m, però anirà baixant fins als 1.500 m al final del dia.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Amb el pas d'aquest front, el vent de l'oest s'enfortirà arreu. Ja al llarg del matí anirà guanyant empenta als cims del Pirineu i del Prepirineu, i continuarà bufant amb intensitat al Montseny i a la Serralada Transversal. De fet, poc abans de les sis del matí, al Puig Sesolles s'ha assolit una ratxa màxima de 159 km/h. Per tant, no és un bon dia per anar a segons quines muntanyes.

La ventada forta i generalitzada començarà de cara al vespre. A partir de llavors els cops de vent de ponent guanyaran força arreu, i fins demà a primera hora de la tarda hi pot haver ratxes de 70 a 90 km/h a les comarques de Barcelona, del sud de Girona, a la Catalunya Central, al sud del Camp de Tarragona i a zones elevades de la resta del país. Fins i tot, a les cotes altes del Montseny, de la Serralada Transversal, del Pirineu i del Prepirineu hi pot haver cops de més de 120 km/h. Caldrà parar molta atenció i fer cas dels consells d'autoprotecció.

651x366 Cop màxim de vent previst per demà al matí / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per demà al matí / Model GFS - ARAméteo

Vent a banda, la matinada de diumenge les precipitacions quedaran concentrades al Pirineu, sobretot al vessant nord. Com que la temperatura tendirà a baixar en conjunt, la cota de neu també ho farà. Se situarà entorn els 1.500 metres a mitjanit i baixarà fins als 1.300 metres. Durant el matí el cel es mantindrà poc ennuvolat, en conjunt, tot i que de nou a partir del migdia augmentarà la nuvolositat per l'oest i arribaran alguns ruixats febles que podran afectar a punts de l'interior del país.

Fins demà al migdia el mar encara estarà força remogut, especialment al nord del litoral central i al sud de la Costa Brava. En aquests sectors hi pot haver onades que poden arribar als dos metres i mig d'alçada, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. Per exemple, avui a primera hora l'onatge a Gavà (el Baix Llobregat) encara era significatiu.

Dilluns el vent encara bufarà amb cops forts als cims del Pirineu, al nord de l'Empordà i al Camp de Tarragona, però anirà de baixa amb el pas de les hores. El temps serà molt més tranquil, en conjunt. De fet, s'espera que l'estabilitat s'imposi i es mantingui durant bona part de la setmana vinent. Reapareixerà la boira a l'interior i a la resta del territori lluirà el sol.