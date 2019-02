Migdies cada cop més primaverals lluny de la costa

L'estancament dels últims dies fa que els matins siguin cada cop més humits i amb més núvols baixos i boires. Aquest matí a la Catalunya Central i a la plana empordanesa és on s'han format els estrats més espessos, fet que ha provocat que a primera hora a la meitat est de Catalunya hi hagués menys temperatures sota zero que en matinades anteriors. En canvi, a Ponent i al Pirineu s'han repetit les glaçades.

651x366 Núvols baixos molt extensos aquest matí a les comarques de l'est / EUMETSAT Núvols baixos molt extensos aquest matí a les comarques de l'est / EUMETSAT

D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

El Pont de Suert, -6 ºC

Guardiola de Berguedà, -5 ºC

Bonaigua (cota 2.200), -5 ºC

Sort, -4 ºC

Puigcerdà, -4 ºC

Tremp, -3 ºC

Lleida, -1 ºC

Girona, 2 ºC

Manresa, 3 ºC

Tortosa, 4 ºC

Malgrat de Mar, 5 ºC

Barcelona, 7 ºC

Tarragona, 7 ºC

Al migdia, com ja ha anat passant els últims dies, la temperatura pujarà més a les valls del Pirineu i a Ponent que no pas a la costa. Les màximes més altes fregaran els 20 ºC, mentre que a prop de mar en molts casos no s'arribarà als 15 ºC. Aquesta diferència s'accentuarà els dies vinents, ja que l'entrada d'una massa d'aire més càlid entre dijous i dissabte farà que els migdies siguin encara més càlids a l'interior i al Pirineu, mentre que a la costa la temperatura canviarà poc.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Avui amb el pas de les hores els núvols baixos i les boires s'aniran desfent, però a partir del vespre reapareixeran. Els núvols baixos i les boirines seran una tònica del temps a la meitat est els dies vinents, i sempre n'hi haurà més al vespre i a primera hora que no pas al migdia.

L'anticicló no dóna símptomes de defalliment. És probable que acabem el mes de febrer sense cap més tongada de pluja en general, i fins i tot sense cap tongada de nevades al Pirineu. Per ara els gruixos de neu al Pirineu són normals per a l'època en la majoria de sectors, però cap al final de la setmana la temperatura pujarà de 5 a 8 graus a les cotes altes del Pirineu, fet que no ajudarà perquè la neu es mantingui.